O Liberal chevron right Pará chevron right

Estudantes aprendem sobre produção de conteúdo impresso e digital em visita ao O Liberal

Os estudantes conheceram os bastidores da notícia por meio do programa O Liberal na escola

O Liberal
fonte

Estudantes aprendem sobre produção de conteúdo impresso e digital em visita ao O Liberal. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Supremo Amazônia visitaram, nesta terça-feira (13), a redação integrada de O Liberal, em Belém. Por meio do projeto “O Liberal na Escola”, o grupo de 34 alunos pôde acompanhar de perto todas as etapas de produção da notícia, desde a apuração feita pelos repórteres até a divulgação nas redes sociais e plataformas digitais e a publicação no jornal impresso e no portal O Liberal.

Durante a visita, os jovens conheceram a rotina dos profissionais que produzem o conteúdo jornalístico, passando pela redação, onde repórteres, editores e diagramadores trabalham. Também estiveram nas áreas de áudio e vídeo, como a Rádio Liberal FM e a plataforma Liberal+, que integra as redes sociais e o canal no YouTube do grupo. O roteiro também incluiu o setor gráfico, onde estão os maquinários responsáveis pela impressão do jornal.

Para a coordenadora do Colégio Supremo Amazônia, Katia Lopes, a experiência representa mais do que um simples passeio. “É uma honra estar aqui com os nossos alunos. Nós tratamos o 9º ano como um pré-médio, então, a partir dessa fase, começamos a apresentar novas profissões para eles. É muito importante conhecerem o espaço de O Liberal, que já tem um nome consolidado há muitos anos”, afirmou.

Segundo Katia, a visita ajuda a despertar a curiosidade e o interesse dos estudantes pela leitura e pela escrita. Ela contou que a ideia é aproveitar essa experiência para inspirar um novo projeto escolar. “A pretensão é que eles comecem um jornalzinho da escola. Primeiro, apresentamos o projeto e, depois, pedimos que escrevam. Esse contato está sendo muito importante para eles, porque tudo que é novo causa ânimo e motivação”, aponta.

A coordenadora também destacou o papel da atividade na ampliação de horizontes. “A gente precisa apresentar espaços novos, locais diferentes e novas profissões para que eles comecem a se encontrar, a conhecer e a saber o que querem para o futuro”, ressaltou.

image Estudantes durante a visita ao O Liberal. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Sonhos

Entre os visitantes, a estudante Aimeé Samara Cruz da Silva, de 14 anos, contou que a experiência foi marcante. “Eu gostei muito de vir aqui, achei que foi muito produtivo e educativo, porque abriu o meu interesse para me tornar jornalista algum dia. Eu já tinha outro sonho de trabalho, mas ser jornalista agora parece ser muito mais divertido”, disse. Ela destacou que o momento mais especial foi conhecer o estúdio.

Aimeé disse que percebeu o dinamismo da profissão. “Eu achava que era muito trabalhoso e sério ser jornalista. Mas agora, pelo que estou vendo, parece ser um sonho mesmo. Espero poder voltar aqui no futuro”, afirmou.

Outra estudante que também já pensava na carreira jornalística é Letícia Moreira da Silva, de 15 anos. “Eu achei muito divertido. Eu já tinha um sonho de ser jornalista e já sabia um pouco de como era, mas, assim, olhar de perto, ver como funciona, é maravilhoso. É bom saber mais sobre o que eu quero ser quando crescer”, contou. Para Letícia, estar em um ambiente profissional consolidado ajudou a confirmar o interesse pela área e reforçou o desejo de seguir nesse caminho.

Conhecimento

Outro aluno que avaliou a visita de forma positiva foi Henry Pipolos, também de 14 anos. Ele destacou o valor cultural de conhecer de perto um espaço de produção jornalística. “Eu acho que é uma questão muito interessante, tanto porque a cultura é algo que faz parte do ser humano. É muito valiosa a experiência de poder estar em um lugar como este, onde há a divulgação das mídias. Isso integra o indivíduo e amplia o conhecimento sobre esse meio”, disse.

O projeto “O Liberal na Escola” reforça o compromisso do grupo com a formação de leitores críticos e bem-informados, estimulando o interesse pela produção jornalística e aproximando os estudantes dos bastidores da comunicação.

