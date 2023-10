Estiagem no Tapajós: Dnit vai dragar banco de areia que surgiu no leito do rio

A estiagem no rio Tapajós, no Sudoeste Paraense, ameaça a navegabilidade entre a sede do município de Itaituba e o distrito de Miritituba, onde o porto homônimo recebe diariamente toneladas da produção de grãos do Mato Grosso para escoamento por aquela hidrovia com destino ao mercado exterior. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vai contratar a obra de dragagem de um banco de areia gigantesco que surgiu no leito do rio e que tem causado transtornos sociais e econômicos à região.

“O município está na iminência de ficar isolado”, afirma o secretário municipal de Administração da Prefeitura de Itaituba, Diego Mota. A cidade de Itaituba é acessada por terra (BR-230) somente até o distrito de Miritituba. “Todos os dias, chegam 1 mil caminhões carregados de grãos para seguir viagem em barcaças”, detalha.

Além disso, muitos habitantes dependem da travessia de balsa para acessar a sede do município, que fica distante 3 quilômetros pelo rio. Diariamente, três balsas da empresa Rodonave, com capacidade para 80 veículos realizam a travessia de passageiros e mercadorias entre Miritituba e a sede de Itaituba. É pela balsa que chegam alimentos, combustíveis e outros insumos ao local. Mas, devido à redução no nível do rio, as balsas estão transitando com cerca de 40% da capacidade reduzida, além do tempo da viagem ter aumentado de 20 minutos para 1h30, pois as embarcações têm que desviar de bancos de areia que fizeram surgir uma “praia” no leito do Tapajós.

A equipe do Dnit, incluindo o superintendente do órgão no Pará, engenheiro civil Diego Benitah Batista, estiveram visitando o local, há cerca de 10 dias, para produzir um relatório da situação. O departamento publicou a Portaria n 5839, assinada no último dia 19 de outubro, e publicada no Diário Oficial da União, que ratifica a declaração de situação de emergência e autoriza a contratação da obra de dragagem com dispensa de licitação.

Socorro

A comunidade de Ipaupixuna é uma das áreas isoladas em Itaituba. As faixas de terra eram leito do rio, que desceu de nível. (Prefeitura de Itaituba)

Comunidades ribeirinhas de Itaituba, como Ipaupixuna, estão isoladas por conta da estiagem no Rio Tapajós. O secretário de Administração informou que o município acaba de receber 700 cestas básicas repassadas pela Defesa Civil do Estado, que serão distribuídas na semana que vem para 10 comunidades isoladas ou com dificuldade de acesso ao continente, onde residem famílias em situação de vulnerabilidade social.

“A prefeitura pediu ao Dnit essa obra de dragagem. Também estamos aguardando auxílio da Defesa Civil Nacional. Por conta da seca, a prefeitura acaba de comprar uma ambulancha para o transporte de passageiros, que entrou em operação há cerca de dez dias”, acrescenta.