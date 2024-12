Estado oferta educação técnica e tecnológica para mais de 26 mil alunos em 2024

“Ter concluído o curso técnico em informática foi um divisor de águas na minha vida. Esse curso não apenas me preparou tecnicamente, mas também abriu portas para uma carreira sólida na área de Tecnologia da Informação”. O depoimento é de Quessio Godinho, aluno formado na EETEPA Vilhena Alves, de Belém. Atualmente, o jovem trabalha em uma empresa do ramo de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) e presta serviços para a Caixa Econômica Federal.

Coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia (Sectet), as 36 Escolas de Ensino Técnico do Pará (Eetepas) estão sediadas em 24 municípios. Elas disponibilizam 71 cursos diferentes em áreas diversas. Os 5 cursos mais procurados, em 2024, foram Técnico em Administração, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática e Técnico em Logística.

“Essa experiência me permitiu colocar em prática o que aprendi no curso, lidando diariamente com soluções e suporte em informática. O curso foi essencial para construir a base do meu conhecimento e ampliar minhas perspectivas profissionais, consolidando minha atuação em uma área tão dinâmica e promissora”, ressalta Quessio Godinho.

Novos estudantes acessam o ensino tecnológico

Em 2024, foram 26.276 alunos matriculados nas Escolas Técnicas, administradas exclusivamente pela Sectet; por meio de parceria entre Sectet e Seduc; ou por meio de convênio ou gestão compartilhada entre a Sectet e as prefeituras.

O titular da Sectet, Victor Dias, destaca que as Escolas cumprem um papel fundamental na formação técnica e profissional de jovens e adultos paraenses, e funcionam como uma espécie de ponte para o mercado de trabalho, o que contribui para a transformação social dos indivíduos.

“O curso técnico não só prepara nossos alunos para as exigências do mercado, mas também os capacita a enxergar novas possibilidades de crescimento e inovação. A certeza que temos é que, ao concluir a formação, eles saem prontos para contribuir com suas áreas e construir um futuro promissor, sendo agentes transformadores na sociedade. Esse é o impacto que buscamos: transformar vidas por meio da educação profissional”, reforça o secretário estadual.

Ensino e formação – as modalidades de oferta são Ensino Médio Integrado (quando faz o curso técnico integrado ao Ensino Médio); Proeja (quando faz o curso técnico integrado à Educação de Jovens e Adultos – EJA); e Subsequente (curso técnico com duração de 2 anos ofertado a quem já tenha concluído o Ensino Médio).

“Cada um dos cursos ofertados pelas Eetepas corresponde à cultura, à identidade, à política econômica de cada região, de cada município, para que os nossos alunos e alunas, ao saírem do próprio curso, possam se manter no mercado, possam se manter no sistema de empregabilidade, sem obstáculos, sem dificuldade. Ou seja, a vocação econômica de cada região é essencial para que a gente consiga com que o curso flua, a matriz curricular seja aplicada com tranquilidade, segurança, conhecimento científico para cada uma das regiões”, explica Fátima Rezende, gerente pedagógica da Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica da Sectet.

Qualificação e oportunidades – a estudante Raíssa Moreira, concluiu o Ensino Médio e Técnico em Informática na Eetepa Dr. Celso Malcher, de Belém. Para ela, esta experiência proporcionou novas oportunidades, trazendo orgulho para a família.

“Com essa qualificação e qualidade de ensino, pude arrumar meu primeiro emprego, e entrar na Universidade Federal do Pará (UFPA), no curso de Licenciatura Matemática. Sou a primeira pessoa da família a entrar em uma universidade, e isso é motivo de orgulho”, comemora.

Raíssa foi além, e se matriculou em uma nova modalidade em Técnico em Administração. “Com esse curso, também consegui trabalho na área como assistente administrativo no Tribunal Regional Eleitoral (TRE Pará), um órgão de imensa importância para a sociedade”, ressalta com orgulho.