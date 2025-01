Estado incentiva ambientes sustentáveis com entrega de 5,5 milhões de sementes e mudas

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) encerrou 2024 com números expressivos que refletem o impacto ambiental e social positivo em todo o Pará. Mais de 3,3 milhões de sementes e 2,2 milhões de mudas foram distribuídas ao longo do ano, beneficiando diretamente 2.323 famílias por meio do Programa Sistemas Agroflorestais (Prosaf). Esses resultados reforçam o compromisso do órgão em promover o desenvolvimento sustentável e a restauração ambiental no Pará, trabalho conduzido pela Diretoria de Desenvolvimento da Cadeia Florestal (DDF).

Entre as sementes distribuídas, os destaques foram o açaí, com 1.496.606 unidades, e o cacau, com 1.638.300. Outras espécies também tiveram papel relevante, como o cupuaçu (30.525), as espécies florestais (122.134) e as frutíferas diversas (14.548). Esse esforço ajuda a recuperar áreas degradadas e estimula a produção sustentável, essencial para a segurança alimentar e a geração de renda em comunidades ribeirinhas e agrícolas.

VEJA MAIS

No que diz respeito às mudas, o açaí novamente liderou, com 1.036.304 unidades distribuídas, seguido do cacau, com 1.116.073. Também foram entregues mudas de cupuaçu (14.749), espécies florestais (98.425) e frutíferas diversas (7.015). Esses números refletem um compromisso com a restauração ambiental e o estímulo à produção sustentável em diversas regiões do Pará.

“O trabalho realizado em 2024 é resultado de uma gestão comprometida com o futuro das nossas florestas e das famílias que vivem delas. Distribuir essas sementes e mudas é plantar esperança e garantir que o Pará continue sendo um exemplo de biodiversidade e desenvolvimento sustentável”, afirmou o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto.

Sistemas Agroflorestais

O Prosaf teve um papel fundamental nesse impacto, chegando a 2.323 famílias em 2024. O programa se consolidou como uma ferramenta estratégica para integrar conservação ambiental e geração de renda, incentivando práticas agroflorestais e promovendo o uso sustentável das terras. “O Prosaf é um programa transformador. Ele permite que as famílias ampliem suas capacidades produtivas ao mesmo tempo que cuidam da floresta. É o equilíbrio perfeito entre economia e meio ambiente”, ressaltou o diretor da DDF, Vicente Neto.

Além disso, 2024 foi marcado por um avanço significativo na infraestrutura de viveiros no estado. O Ideflor-Bio instalou 14 novos viveiros, ampliando para 275 o total de estruturas acompanhadas pelo instituto. Os novos viveiros estão localizados em municípios estratégicos como Baião, Bujaru, Salvaterra e Bragança, e devem fortalecer ainda mais as ações de recuperação ambiental e apoio à agricultura familiar.

“A instalação desses viveiros é um marco importante para ampliar nossa capacidade de produção de mudas e sementes. Eles representam não apenas uma infraestrutura, mas também um compromisso com o futuro das comunidades e do meio ambiente”, destacou a gerente de Produção e Apoio aos Arranjos Produtivos Florestais, Laura Dias.

O ano de 2024 foi marcado por um avanço significativo na infraestrutura de viveiros no estado. (Foto: Vinícius Leal/Agência Pará)

Orientação Técnica

Outro ponto de destaque foi o papel educativo das ações do Ideflor-Bio em 2024. A distribuição de sementes e mudas foi acompanhada por atividades de capacitação e orientação técnica às famílias beneficiadas. O objetivo foi garantir o manejo adequado das espécies e a integração de práticas agroflorestais que aumentem a produtividade sem comprometer os recursos naturais.

O esforço também se reflete nos resultados práticos para as famílias atendidas. Muitas delas já colhem os benefícios, tanto em termos de geração de renda quanto de melhoria da qualidade de vida. Segundo o Ideflor-Bio, o fortalecimento do Prosaf e a expansão dos viveiros devem continuar sendo prioridades em 2025.

“Os números deste ano mostram que estamos no caminho certo. Porém, mais importante que os números é o impacto real que geramos nas vidas das pessoas e no meio ambiente. Seguiremos trabalhando para que o Pará continue liderando na restauração florestal e no desenvolvimento sustentável”, concluiu Nilson Pinto.