Estado faz vistorias e entrega cesta básica para 2,5 mil famílias vítimas das enchentes em Marabá

Acompanhado por técnicos da Defesa Civil, o governador Helder Barbalho inspecionou, na tarde desta terça-feira (11), os estragos provocados pelas enchentes no município de Marabá. Caminhando e de lancha, o governador realizou visitas técnicas aos locais alagados e, em seguida, iniciou a entrega de 2,5 mil cestas básicas para famílias vítimas das enchentes. Até o momento, não há registro de vítima fatal.

De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, atualmente, 588 famílias estão desalojadas, outras 406 família estão desabrigadas, 335 ribeirinhos foram atingidos e 156 famílias estão ilhadas por conta da cheia dos rios Tocantins e Itacaiúnas. Somente o Rio Tocantins está com nível de 11,97 metros acima do normal. As famílias estão alojadas em 10 abrigos oficiais. Governo do Estado, Prefeitura de Marabá e Exército Brasileiro atuam juntos para minimizar os impactos da enchente.

Durante visita ao abrigo São Félix, montado no bairro São Félix Pioneiro, o governador Helder Barbalho ressaltou que tem acompanhado de perto toda a situação e assegurado a assistência necessária. O chefe do Poder Executivo Estadual afirmou que além das cestas básicas, autorizou aquisição para distribuição de água, kit higiene e roupas de cama.

O governador também afirmou que técnicos do Estado estão em contato com o município para identificar a necessidade de intervenção estrutural das casas atingidas, além de avaliar a necessidade do Estado custear o pagamento do aluguel social para famílias visitas da enchente.

“Este é o momento que deve ter a atenção de todos nós já que há uma antecipação do calendário [de cheia dos rios] o que nos traz o alerta é acompanhamento diário junto à Prefeitura, para que possamos atuar da melhor forma possível neste momento de muita dificuldade”, avaliou o governador.

“Continuaremos trabalhando em parceria com a Prefeitura para fazer com que a presença dos órgãos governamentais possam cuidar e diminuir o sofrimento destas famílias”, completou o chefe do Poder Executivo Estadual.

O prefeito de Marabá, Sebastião Mirando Filho, ressaltou que o município está com um conjunto de ações para enfrentar a situação, mas o auxílio do Governo do Estado é fundamental para avançar nas frentes de trabalho necessárias.

“Eu que nasci nesta cidade é a primeira vez que vejo uma enchente como está no mês de janeiro. Estamos preocupados porque estamos no período de chuva e cheias. Estamos com muita ações em andamento e o gasto é muito grande. Essa parceria com o Governo do Estado é importante para atender a população”, disse o prefeito.

O coordenador adjunto da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), coronel Jaime Benjó, reiterou as orientações para população neste período de enchentes.

“Quando perceberem que o nível de água está aumentando, orientamos que se desloquem para casa de parentes ou local que não haja risco buscando sua alta proteção. Logo, automaticamente, os órgãos oficiais, em especial a Defesa Civil do Estado, estará presente para junto com o município para realizar o cadastro das famílias e buscar mitigar os efeitos das enchentes e o impacto nestas pessoas”, disse.

Sobre as Cestas: são mais de 2,5 mil cestas, que representam uma doação de cerca de 60 toneladas de alimentos. Elas podem atender uma família de 5 pessoas por 30 dias.

Situação de Emergência: o município de Marabá já está em situação de emergência, em processo de homologação pelo Governo do Estado, que garante o atendimento necessário em razão do desastre.

Articulação

A ação conjunta do Estado e Município para o atendimento humanitário iniciou na última quinta-feira (6), com o sobrevoo entre a área urbana do município de Marabá até a barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHT), onde estão as áreas atingidas pelas cheias, para fazer levantamento fotográfico que subsidiou o plano de ação para enfrentar os danos identificados. Naquele dia, o nível dos rios já alcançava 11,68m. Na sexta (7), após reunião estratégica, foi garantido o apoio para as regiões afetadas.