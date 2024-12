Estado entrega primeiro Centro de Inovação e Sustentabilidade do Pará

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), inaugurou o primeiro Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb) em Belém, na Escola Estadual Marechal Cordeiro de Farias. Para promover a sustentabilidade, fortalecer a cidadania e reafirmar o compromisso de superar os problemas educacionais, o espaço busca enfrentar os desafios da educação pública, trazendo soluções inovadoras tanto para o ensino dos estudantes quanto para o desenvolvimento profissional dos educadores. A cerimônia de entrega foi realizada na tarde desta quarta-feira, 4.

“A educação digital é poder acompanhar com tecnologia, com inovação, os novos tempos, os novos desafios e as novas oportunidades. Este centro permitirá que os nossos alunos da rede pública possam sonhar, possam pesquisar e possam aqui implementar o que há de mais desafiador no mundo da tecnologia e da inovação. E claro, com isto nós incrementamos uma ferramenta para gerar interesse, gerar cada vez mais o desejo de estar dentro desse sala de aula. Portanto, esse primeiro centro é o Pará saindo na frente e dando um salto para que a inovação seja uma ferramenta para a educação de qualidade, mostrando que a escola pública pode ser a melhor, reflete no compromisso do Governo do Estado com a educação do povo”, disse Helder Barbalho, governador do Pará.

O Ciseb integra a Política Pública de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima da Seduc. O centro possui ambientes modernos, preparados para a formação contínua de professores, e para o aprendizado de estudantes da rede estadual e municipal, que terão acesso a práticas inovadoras no dia a dia escolar.

“Estamos na era digital e nós não podemos ter escola com um processo pedagógico analógico. Nós temos que estar na mesma página. E é isso que nós estamos fazendo aqui para estimular o aluno, para estimular o professor, para que todos estejam envolvidos em torno do conhecimento”, complementa o chefe do Poder Executivo Estadual.

O atendimento será estruturado de maneira a atender diferentes públicos ao longo da semana. No Ciseb, em Belém, são esperados 960 pessoas por semana, 3.840 por mês, e 38.400 por ano. De segunda, quarta e sexta-feiras, ocorrerão imersões voltadas para estudantes. Já nas terças e quintas-feiras, o foco será a formação de professores da rede, com a possibilidade de participação presencial ou online, utilizando a infraestrutura do Centro.

“Um momento muito bacana porque é o primeiro a ser entregue aqui no Pará e não atenderá somente esta escola, mas outras, contemplando centenas de alunos. Então, vamos estar avançando e cada vez mais olhando para esse novo layout, uma educação mais moderna e conectada com aquilo que os nossos jovens querem e com o que os nossos gênios de espaço que eles precisem vai ter, assim como está aqui o Ciseb, vai ter um monte de Ciseb”, disse Rossieli Soares, secretário de Educação.

Para implantação do espaço foi feito um investimento da ordem de R$ 2.858.083,11, sendo R$ 690.103,86 provenientes do Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), iniciativa que dá autonomia e potencializa as ações nas escolas do Pará. Na modalidade de grande porte, o centro contará com seis salas de imersão, abordando as seguintes trilhas de aprendizagem: prototipagem e fabricação digital; cultura maker; cultura digital, realidade virtual e aumentada; robótica; computação criativa e inteligência artificial.

Participante da equipe Pavulagem, que já construiu uma trajetória de sucesso em competições de robótica e inovação, a estudante Maria Eduarda, do 9º ano do Ensino Fundamental não escondeu a alegria de ter um espaço novo para desenvolver suas atividades.

“Estou esperando muita coisa, ele vai ajudar bastante, não só na minha área de robótica, mas em todas as áreas. O Ciseb é isso, ajudar a implementar a robótica na educação. São materiais novos, estrutura nova, ambiente novo. Tudo novo para a equipe poder conseguir fazer um trabalho muito bom e ter muito sucesso”, afirma a estudante.

A partir desta quinta-feira (5) as escolas da Região Metropolitana de Belém poderão se inscrever para utilizar a estrutura, onde os estudantes das redes públicas estadual e municipais poderão participar de programas de imersão em tecnologia, inovação e sustentabilidade, com ênfase no aprendizado curricular e no desenvolvimento de novas habilidades. Já os professores da rede pública terão acesso a formações, palestras, assessoria e apoio técnico-pedagógico para a implementação de projetos inovadores em suas escolas.

“Aqui no espaço eu vou criar mais consciência do meio ambiente, vou aprender como eu posso ajudar o meio ambiente e a inteligência artificial vai abrir várias portas, e aqui no centro vamos ver a sustentabilidade da melhor maneira, porque a minha escola já é uma referência sustentável, então com certeza vai me ajuda em várias formas, até em forma de currículo”, conta Thainá Viana, estudante da 2ª série do Ensino Fundamental.

Para o professor Benedito Machado, que irá atuar no espaço, essa é a realização de um sonho. “O Ciseb de forma geral vai impactar na formação dos estudantes grandemente, porque você não vê no Brasil um centro semelhante de inovação e sustentabilidade, que vai proporcionar aos alunos oportunidades, por exemplo, de robótica, prototipagem, inteligência artificial. Então vai abrir um leque de possibilidades na formação deles, não só na formação estudantil acadêmica, mas para a vida profissional. E para nós também é uma oportunidade muito grande de trabalhar em um espaço tão equipado como este, porque a gente pode desenvolver as nossas potencialidades e propiciar isso para os nossos alunos. Enfim, é um sonho que se torna realidade hoje”, disse Benedito Machado, professor no Ciseb.

Região de Integração

A inauguração do Ciseb é um marco importante no esforço do governo para promover uma educação de qualidade, alinhada às necessidades do século XXI e às demandas de uma sociedade cada vez mais voltada à inovação e à preservação ambiental.

A meta do Estado é construir centros nas 12 regiões de Integração, onde a Seduc irá construir várias unidades, inclusive modalidades itinerantes, utilizando barco, carreta e estruturas infláveis. Os Centros foram divididos em três portes (grande, médio e pequeno), conforme o número de estudantes e escolas da cidade. Isso garante que cada região tenha acesso a um centro adaptado às suas necessidades específicas.