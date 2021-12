Estado constrói e entrega Escola Francisca Nogueira para mil aluno, em Baião

A partir desta quarta-feira (22), a comunidade escolar de Baião, no Baixo Tocantins, conta com as novas e modernas instalações da Escola Estadual de Ensino Médio Francisca Nogueira da Costa Ramos. Essa é a 85ª unidade entregue pelo governador Helder Barbalho à rede pública estadual de ensino.

“Hoje, nós estamos entregando uma belíssima escola e vocês devem ter orgulho disso. Certamente, pode ter uma unidade igual à essa, mas em todo o Pará, não tem uma escola melhor do que essa”, afirmou o governador, em Baião, nesta quarta-feira.

O governador pediu que para a comunidade escolar cuidar bem do novo espaço. A construção da unidade começou ainda em 2017, mas apenas na atual gestão os trabalhos foram retomados e concluídos.

A Escola tem 2,8 mil m², preparados para atender os mais de mil alunos do Ensino Médio Regular (1ª a 3ª série), Educação de Jovens e Adultos (EJA), Médio (1ª e 2ª etapa) e Atendimento Educacional Especializado (AEE), que já estão matriculados na escola.

“Aqui neste novo espaço vai ser diferente, porque temos tudo o que precisamos para aprender. Essa melhoria vai diminuir a evasão escolar que há em nossa escola e também será uma forma de incentivar os alunos a voltarem aos estudos”, enfatizou o estudante da 3ª série do Ensino Médio, Alexandre de Souza.

O aluno recordou que o antigo prédio não tinha infraestrutura de laboratórios, bibliotecas, salas climatizadas e quadra poliesportiva coberta. “Agora, todo mundo quer vir para cá, vislumbrar esse novo tempo que a gente está vivendo na educação e espero que essa transformação traga melhorias para todos”, enfatizou o estudante.

De acordo com a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, “A educação tem o valor invisível, mas que transforma consideravelmente a nossa sociedade. Neste momento, estamos muito felizes por estar cumprindo esse compromisso do Governo do Estado, proporcionando à esta cidade uma escola que vai ser referência no estado do Pará”, destacou.

INVESTIMENTOS

As obras executadas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) no valor de R$ 7,1 milhões, provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os recursos possibilitaram a construção de 12 salas de aulas, laboratório de informática e multidisciplinar, biblioteca, salas de artes e vídeo, direção, secretaria, coordenação pedagógica, sala dos professores, arquivo e conselho escolar.

A nova escola também dispõe de recreio coberto, cozinha, despensa, quadra poliesportiva coberta, sala de educação física, vestiários, banheiros masculino e feminino, além de equipamentos que propiciam a acessibilidade às Pessoas com Deficiência (PcDs), entre outros espaços.

Responsável pelo espaço de aprendizagem, Regiane Lopes destacou que a comunidade escolar estava ansiosa para receber as novas instalações da Escola Estadual Francisca Nogueira da Costa Ramos.

“Trabalhávamos em um prédio cedido pelo município e, com a entrega deste local, as coisas vão mudar consideravelmente em nosso município. Quando a gente entra aqui, as perspectivas são de esperança sem igual. Eu tenho certeza que os nossos alunos vão ficar impactados de uma maneira tão positiva, que talvez cresça o número de matrículas no ano letivo de 2022”, frisou a dirigente.

O prefeito de Baião, Lourival Menezes, agradeceu ao Governo do Estado pelos benefícios proporcionados ao município. “Minha gratidão ao governador Helder Barbalho, por tudo que tem feito pela nossa cidade, seja através do Programa Forma Pará, com mais asfalto para nossas vias e também proporcionando uma educação de qualidade para a nossa população, com a entrega de uma escola de 1º mundo”, ressaltou.

ASFALTO

Nesta quarta-feira (22), também foram entregues pelo chefe do Executivo Estadual, a nova pavimentação asfáltica de 1 km da malha viária do município, por meio do Programa “Asfalto Por Todo o Pará”. A iniciativa também abrangeu obras de drenagem superficial, pavimentação, calçada, sinalização e meio-fio nas seguintes vias urbanas: Rua Manoel Peleja, Travessa São Francisco, Travessa Chico Seco, Travessa Raimundo Pimentel e Travessa Vereador Francisco Brito.

O pedagogo, Odair Leite, afirma que o asfalto e a entrega da nova escola vão possibilitar a geração de renda e qualidade de vida para toda a comunidade que reside próximo às obras entregues.

“O asfalto melhorou bastante a segurança do nosso bairro, depois que fizeram este serviço, a polícia pode estar aqui mais ostensivamente e a criminalidade parou de maneira expressiva. Além disso, a nova escola vai trazer mais avanços na vida de toda a comunidade do entorno, possibilitando a criação de novos comércios e, principalmente, melhorando a educação”, disse Odair Leite.

CONVÊNIOS

O governador Helder Barbalho e o prefeito de Baião, Lourival Menezes, assinaram um convênio para a aquisição de 100 mil litros de óleo diesel - S10. O combustível será utilizado na recuperação de estradas vicinais. Outra parceria firmada vai garantir a compra de um raio-x e o aparelho de ultrassom para o Hospital Municipal São Joaquim, possibilitando novos procedimentos para a saúde pública.

A agenda do governador em Baião foi acompanhada pelos deputados estaduais, Gustavo Sefer, Dilvanda Faro e Ana Cunha; o chefe da Casa Civil, Iran Lima; o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Ruy Cabral; o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, Carlos Maneschy, entre outras autoridades púbicas.