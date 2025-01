‘Esse lixão só aumenta e prejudica a nossa saúde’, diz Sílvia Pinheiro moradora da Cidade Nova VI

Na We 80, na Cidade Nova VI, em Ananindeua, o problema do descarte irregular de lixo e entulho tem tirado o sossego dos moradores. Bem em frente à Unidade de Saúde Patrícia Sarmento, a cena é desoladora: sacos de lixo, restos de móveis e até animais mortos se acumulam, causando preocupação com a saúde pública e o bem-estar da comunidade.

Lixo pelas ruas de Ananindeua (Foto: Reprodução | Raoni Joseph)

Sílvia Pinheiro, dona de casa de 59 anos, é uma das vozes que se levantam contra a situação. Moradora da região, ela relata o impacto do problema em sua rotina. “A gente vê, passa nos caminhos, e encontra lixo jogado por todo canto, na frente das nossas casas. Esse lixão só aumenta, e é muito prejudicial para a saúde. Tenho meu netinho de um aninho e minha mãe, com 87 anos, e fico preocupada com o que isso pode causar para eles.”

Para Sílvia, a falta da coleta de lixo é um dos principais fatores que agravam o cenário. “Se houvesse uma coleta e fiscalização de verdade, isso poderia mudar. Mas o que a gente vê é o oposto: as pessoas jogam lixo, pois não tem um local adequado para realizar o descarte. Não há nenhuma ação efetiva para impedir isso.”

Entulhos e lixo atrapalham pedestres no ir e vir pelas ruas de Ananindeua (Reprodução / Raoni Joseph)

O problema do lixo na região não é pontual. Segundo a moradora, ele se repete em outros bairros próximos, como o 40 Horas, onde ela também circula com frequência. “Por onde a gente passa, é sempre o mesmo cenário. Animais mortos, lixo jogado no meio da rua… É horrível. Isso só piora com o tempo.”

Dona Silvia faz um apelo às autoridades competentes para que olhem para a situação. “Peço que os órgãos públicos venham até aqui, vejam o que está acontecendo, e tomem providências. É um problema que afeta a saúde de todos nós. Precisamos de mais atenção e respeito.”