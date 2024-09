Escola técnica de Ananindeua se destaca ao alcançar posição inédita no Ideb

A Escola Técnica Estadual Tancredo Neves, localizada no bairro Castanheira, em Ananindeua, conquistou a quarta posição no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) deste ano, com um desempenho de 4,8. Esse resultado posicionou a instituição entre as melhores escolas técnicas de todo o estado do Pará e a décima entre todas as escolas estaduais de Belém e Ananindeua, superando diversas instituições de ensino.

A performance da escola foi comemorada de forma emocionante por alunos e professores ao longo do dia. A direção da instituição, liderada por Kémila Freitas e Josainy Gavinho, foi elogiada oficialmente pela Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc), em um comunicado que destacou o comprometimento e a visão estratégica que contribuíram para esse resultado.

Além de sua colocação no Ideb, a escola Tancredo Neves recebeu a distinção de maior nota entre as 81 escolas estaduais do município de Ananindeua, o segundo maior do Pará. Segundo o governo do Pará, essa conquista está alinhada com o avanço do estado no ranking nacional do Ideb, que passou este ano da 26ª para a 6ª posição.

"Este sucesso é fruto também do trabalho dedicado, da visão estratégica e do compromisso inabalável de cada uma de vocês, Kémila Freitas (Diretora) e Josainy Gavinho (Vice-diretora). Liderar com excelência, sempre focando no melhor para os nossos, faz toda a diferença. Vocês são a força motriz por trás desta conquista, e temos orgulho de tê-las à da nossa escola" diz o ofício da Seduc enviado à instituição.

Em reconhecimento ao desempenho da escola, a Diretoria da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB/Belém), convidou alunos e professores da escola para uma recepção especial no próximo domingo em sua sede campestre. O evento visa celebrar as conquistas no âmbito educacional e fortalecer a relação entre a comunidade e a instituição.