Parque do Utinga promove programação especial pelo Dia da Árvore

Neste final de semana o Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna" vai contar com uma programação especial em comemoração ao Dia da Árvore. As atividades têm início nesta sexta-feira (20) e seguem até domingo (22), com o objetivo de conscientizar o público sobre a importância da preservação das árvores e promover a educação ambiental.

Nesta sexta-feira (20), o dia começa com a abertura da exposição fotográfica "Processo de Criação do Parque Estadual Ambiental Árvores Gigantes da Amazônia", que estará disponível das 8h às 17h, no Centro de Acolhimento. Além disso, os alunos do Programa Territórios Pela Paz (TerPaz) terão uma série de atividades especiais, incluindo acolhimento e uma apresentação sobre o Parque do Utinga, seguidos por um passeio ecológico na Trilha do Patauá.

Ainda na sexta-feira, o Parque oferece uma oficina de transplante de mudas florestais, voltada para condutores, membros do Instituto Amigos da Floresta Amazônica (Asflora) e o público em geral. A atividade, que será dividida entre teoria e prática, acontecerá no Centro de Acolhimento e em uma das trilhas da Unidade de Conservação (UC). “Queremos que o público compreenda a importância do manejo adequado das mudas e a contribuição dessas ações para a conservação das florestas”, afirmou o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto.

No sábado (21), Dia da Árvore, a programação inclui o plantio de mudas na Trilha do Macaco, com a participação do Projeto Cidade Verde. Durante todo o dia, os visitantes também poderão conferir a exposição fotográfica no Centro de Acolhimento e usufruir de serviços de saúde, como aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e orientações de saúde, que serão realizados das 8h às 12h, no estacionamento da UC.

As atividades continuam no domingo (22), com a exposição fotográfica novamente em destaque das 8h às 17h, e a oferta dos serviços de saúde pela manhã. A programação variada visa atrair pessoas de todas as idades, promovendo a interação com a natureza e o aprendizado sobre a importância das árvores para o equilíbrio ambiental.

Além de oferecer atividades educativas e serviços de saúde, a programação busca envolver a comunidade nas ações de conservação. O plantio de mudas, em especial, é uma oportunidade para os participantes contribuírem diretamente para a recuperação da cobertura vegetal do parque. As trilhas educativas, por sua vez, permitem que os visitantes conheçam mais de perto a fauna e a flora da região, tornando-se mais conscientes da importância de preservá-las.

