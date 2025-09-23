Equatorial Pará realiza cadastro para troca de 50 geladeiras em Benevides; veja como participar

A população de Benevides já pode realizar o cadastro para concorrer à troca de 50 geladeiras antigas por modelos mais novos e eficientes. A ação é promovida pela Equatorial Pará e encerra nesta quinta-feira (25). Os interessados devem morar no município e possuir cadastro na Tarifa Social, com as contas em dia, para participar da ação. O evento será realizado no ginásio de esportes Nagib Salomão Rossi, o Nagibão.

VEJA MAIS

No local, os clientes também encontram outros serviços da distribuidora, como a troca de lâmpadas, negociação de débitos e o cadastro na Tarifa Social. Como parte da programação, a população da cidade poderá participar do programa E+ Reciclagem, que permite a obtenção de bônus na conta de energia com a doação de resíduos recicláveis. Há, também, palestras educativas com foco na sustentabilidade e no uso adequado de energia.

Ananindeua também será palco de ações

Além da ação em Benevides, o bairro do Icuí, em Ananindeua, receberá também uma caravana com diversos serviços disponíveis para a população até sexta-feira (26). No local, haverá troca de lâmpadas, cadastro na tarifa social, negociação de débitos e pagamento de faturas. E, exclusivamente no sábado, 27, também haverá ação no bairro do Tenoné, em Belém, com os mesmos serviços.

Serviço

1 - Caravana – Benevides

Quando: de 22 a 25 de setembro

Local: Ginásio de Esportes Nagib Salomão Rossi, o Nagibão (Av. Jarbas Passarinho, 2-128)

Hora: 8h30 às 12h e das 14h às 16h

2 - Caravana – Icuí

Quando: de 22 a 26 de setembro

Local: Centro Comunitário do Residencial Novo Cristo II (passagem Regina, estrada do Icuí)

Hora: 8h30 às 12h e das 14h às 16h

3 - Caravana – Tenoné

Quando: 27 de setembro

Local: Residencial viver Tenoné II (Conjunto Helena Maria Coutinho QD 17 N° 48)

Hora: 8h30 às 12h e das 14h às 16h