Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Círio 2025: Equatorial abre posto extra para pedidos de ligações provisórias; veja onde solicitar

A solicitação pode ser feita até o dia 26 de setembro no Centro Social de Nazaré

O Liberal
fonte

A ligação provisória evita descargas, curtos-circuitos, sobrecarga do sistema elétrico e interrupções no fornecimento. (Foto: Divulgação/Equatorial Pará)

A Equatorial Pará abriu nesta segunda-feira (22) um posto exclusivo de atendimento para solicitação de ligação provisória de energia elétrica. O serviço tem como foco os permissionários e trabalhadores informais que atuarão no Círio 2025, além de órgãos públicos. O posto de atendimento funcionará no Centro Social de Nazaré entre os dias 22 e 26 de setembro, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

A solicitação da ligação provisória é importante para evitar problemas decorrentes de ligações irregulares, como descargas, curtos-circuitos, sobrecarga do sistema elétrico e interrupções no fornecimento.

“A ligação provisória garante que todos atuem com segurança e dentro da legalidade durante o Círio. É um serviço que dá tranquilidade para quem vai trabalhar no período, pois assegura energia de qualidade e evita riscos de acidentes com a rede”, afirma Luciana Carmo, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará.

Além do posto extra, o serviço pode ser solicitado nas agências de atendimento da Equatorial Pará. O indicado é que o cliente faça a solicitação com pelo menos cinco dias de antecedência da data em que iniciará o trabalho.

Documentos necessários

Os interessados devem apresentar a carteira de identidade e o CPF, além de indicar o endereço completo do local que receberá a ligação, com ponto de referência e a quantidade de dias que precisarão da rede provisória. Aos permissionários cadastrados para o Arraial, é necessário levar também o contrato do box. Após realizar a avaliação de carga, a concessionária calculará o valor para gerar os boletos de pagamento.

Órgãos públicos

Os órgãos públicos também devem solicitar à Equatorial Pará o aumento da carga de energia durante a festividade do Círio, caso seja do interesse do órgão. Os interessados devem encaminhar ofício para o e-mail grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br.

Serviço
Posto de atendimento para solicitar ligações provisórias
Local: Centro Social de Nazaré (Viela Coimbra, 1-113, entre Av. Gentil Bittencourt e R. Dom Alberto Gaudêncio Ramos).
Data: 22 a 26 de setembro.
Horário: 9h às 12h e 14h às 16h.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ligação provisória de energia elétrica

Equatorial Pará
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Brechó da Trindade: solidariedade que transforma vidas e une casais

O brechó foi criado como uma alternativa para arrecadar fundos destinados às ações sociais da paróquia

22.09.25 21h44

BELÉM

Em Belém, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência celebra a reabilitação

Celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é reconhecer que a luta pela igualdade de direitos precisa ser diária e coletiva

20.09.25 8h00

violência

Homem é morto com tiros no rosto no bairro do Jurunas, em Belém

A vítima ainda não foi identificada

19.09.25 22h55

COP 30

Anitta promete brilhar no Festival Global Citizen: 'Vamos arrasar em Belém'

A cantora também respondeu se vai trazer os “Ensaios da Anitta” à capital paraense

19.09.25 14h44

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Vídeo flagra ato de vandalismo contra patinete elétrico em canal de Belém

O equipamento pertence à empresa Jet, que há cerca de um mês mantém parceria com a Prefeitura de Belém

21.09.25 20h04

MEIO AMBIENTE

COP Talks estreia Espaço Liberal e traz debates sobre a COP 30 e a Amazônia

Evento também marca a inauguração do Espaço Liberal

21.09.25 8h00

VISITAÇÃO

Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

22.09.25 18h37

SUSTENTABILIDADE

Do canal à construção: lixo coletado por ecobarreiras em Belém se transforma em tijolos ecológicos

Lixo coletado pelas primeiras ecobarreiras colocadas nos canais da capital paraense já está sendo reutilizado e, além dos tijolos, devem virar matéria-prima sustentável para outros objetos

21.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda