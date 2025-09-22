Círio 2025: Equatorial abre posto extra para pedidos de ligações provisórias; veja onde solicitar

A Equatorial Pará abriu nesta segunda-feira (22) um posto exclusivo de atendimento para solicitação de ligação provisória de energia elétrica. O serviço tem como foco os permissionários e trabalhadores informais que atuarão no Círio 2025, além de órgãos públicos. O posto de atendimento funcionará no Centro Social de Nazaré entre os dias 22 e 26 de setembro, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

A solicitação da ligação provisória é importante para evitar problemas decorrentes de ligações irregulares, como descargas, curtos-circuitos, sobrecarga do sistema elétrico e interrupções no fornecimento.

“A ligação provisória garante que todos atuem com segurança e dentro da legalidade durante o Círio. É um serviço que dá tranquilidade para quem vai trabalhar no período, pois assegura energia de qualidade e evita riscos de acidentes com a rede”, afirma Luciana Carmo, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará.

Além do posto extra, o serviço pode ser solicitado nas agências de atendimento da Equatorial Pará. O indicado é que o cliente faça a solicitação com pelo menos cinco dias de antecedência da data em que iniciará o trabalho.

Documentos necessários

Os interessados devem apresentar a carteira de identidade e o CPF, além de indicar o endereço completo do local que receberá a ligação, com ponto de referência e a quantidade de dias que precisarão da rede provisória. Aos permissionários cadastrados para o Arraial, é necessário levar também o contrato do box. Após realizar a avaliação de carga, a concessionária calculará o valor para gerar os boletos de pagamento.

Órgãos públicos

Os órgãos públicos também devem solicitar à Equatorial Pará o aumento da carga de energia durante a festividade do Círio, caso seja do interesse do órgão. Os interessados devem encaminhar ofício para o e-mail grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br.

Serviço

Posto de atendimento para solicitar ligações provisórias

Local: Centro Social de Nazaré (Viela Coimbra, 1-113, entre Av. Gentil Bittencourt e R. Dom Alberto Gaudêncio Ramos).

Data: 22 a 26 de setembro.

Horário: 9h às 12h e 14h às 16h.