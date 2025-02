Equatorial Pará abre mais de 400 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos em 31 cidades

O projeto E+ Profissional, da Equatorial Pará, vai percorrer 31 municípios, de todas as regiões do estado, nos quatro primeiros meses de 2025, com cursos de capacitação voltados, principalmente, para pessoas em vulnerabilidade social. Ao todo serão oferecidas 465 vagas distribuídas nas cidades. Cada turma será composta por 15 alunos. O período de inscrição varia em cada local e a atualização pode ser acompanhada pelos canais oficiais da distribuidora de energia.

Entre os principais cursos estão, por exemplo, o de vendas e atendimento, auxiliar administrativo e Turismo e Hotelaria, além de outros. Cada capacitação terá duração de uma semana e no último dia haverá a entrega dos certificados, com isso os participantes estarão aptos às oportunidades no mercado de trabalho, informou a assessoria.

Podem se inscrever as pessoas maiores de 18 anos, que estejam cadastradas no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica. Além dos documentos pessoais, é necessário ser apresentada a última fatura de energia paga.

VEJA MAIS

De acordo com Pricila Hinvait, analista da área de eficiência energética da Equatorial Pará, a iniciativa, além de capacitar e criar espaços de melhoria da educação, também promove o desenvolvimento das cidades, já que proporciona a chance de os alunos terem renda.

“O E+ Profissional é um projeto que a Equatorial acredita e incentiva, por isso ele é destaque nas ações da empresa durante todos esses anos. Temos muitas histórias de pessoas que conseguiram empregos de carteira assinadas ou criaram os seus próprios empreendimentos. São cursos com qualidade técnica que permitem os alunos se aperfeiçoarem da melhor forma”, afirma Pricila.

ONDE SERÁ?

Na região Metropolitana de Belém e no Marajó as cidades que vão receber a iniciativa são a capital paraense, Ananindeua, Marituba, Breves e Bagre. No Oeste e no Sudoeste os municípios beneficiados são Gurupá, Anapu, Uruará, Altamira, Santarém, Rurópolis, Itaituba, Prainha e Alenquer.

Já no Sudeste paraense recebem a E+ Profissional Marabá, Parauapebas, Tucuruí, Novo Repartimento, Tucumã, Rio Maria e Santa Maria das Barreiras. E no Nordeste as localidades selecionadas são Limoeiro do Ajuru, Quatipuru, Santa Maria do Pará, Igarapé-Açu, Salinópolis, Cametá, Capanema, Bragança Abaetetuba e Barcarena.

APROVEITE!

Para saber mais sobre as datas em cada município, o calendário da E+ Profissional será divulgado semanalmente pelos canais oficiais da Equatorial Pará como o site www.equatorialenergia.com.br e as rede sociais @equatorial.pa.