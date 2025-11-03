Entregue pelo governo, Parque Linear da Nova Tamandaré beneficia mais de 100 mil pessoas em Belém

Uma área de lazer com 1.400 metros de extensão, que vai beneficiar mais de 100 mil pessoas, foi entregue pelo governador Helder Barbalho e pela vice-governadora Hana Ghassan nesta segunda-feira (3), em Belém. O Parque Linear da Nova Tamandaré representa mais um legado relevante da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) na capital paraense. O equipamento moderniza uma das vias mais significativas da cidade, que também recebeu nova pavimentação e rede de esgoto.

Na ocasião o Governo do Pará também inaugurou o Terminal Hidroviário da Tamandaré que vai garantir mais conforto e segurança para os passageiros que fazem a travessia para as ilhas de Belém - como a do Combu, um dos destinos mais procurados aos finais de semana - e também para o município de Barcarena, na Região Metropolitana.

Para que a população pudesse contemplar o pôr do sol, o governador do Pará, Helder Barbalho, escolheu o final da tarde para realizar a cerimônia de entrega do Parque Linear da Nova Tamandaré. O chefe do Executivo Estadual ressaltou que a obra valoriza os imóveis da área. Ele percorreu o Parque Linear e o Terminal Hidroviário da Tamandaré, reforçando que se tratam de legados da Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas.

"Trazer a COP30 para Belém antecipou um calendário de obras que levariam 10, 20 anos para acontecer. Em dois anos entregamos um conjunto de obras para melhorar Belém", comentou Helder Barbalho. "Quando terminar a COP temos de continuar trabalhando para que esse ritmo de obras não desacelere. Hoje estamos concluindo mais uma etapa de preparação de Belém para este grande evento", completou.

A vice-governadora Hana Ghassan destacou a importância do Parque Linear como um espaço de lazer para as famílias. "Estamos devolvendo uma nova cara para Belém. Estamos entregando um novo espaço de lazer para Belém. Vamos poder trazer os filhos, os pais. É um espaço para toda família", disse.

O Parque Linear oferece espaços de convivência e lazer, com quiosques, ciclovia, parque infantil, fonte interativa, parque pet, academia ao ar livre, anfiteatro e áreas para contemplação. O projeto abrange todas as nove quadras da Avenida Tamandaré, que receberam plantio e transplante de árvores.

Também foram instaladas novas comportas para o controle do fluxo das marés e, com isso, diminuir o risco de alagamentos.

O projeto foi executado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas, em parceria com o Governo Federal, por meio do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A construção gerou 420 empregos diretos.

O assessor do BNDES, Pedro Iootty, ressaltou que o projeto melhora a cidade para os moradores e é também uma opção turística para quem visitar Belém. "O BNDES acreditou no projeto que vai deixar um legado para milhares de pessoas. Estamos contribuindo para o desenvolvimento da região", disse.

Para o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), deputado Chicão, a conclusão de mais uma obra estruturante mostra o compromisso do governo em preparar Belém para um evento global como a COP30. "Esse foi um projeto que o Governo do Estado acreditou e fez acontecer. Parabenizo o governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan pela iniciativa. Belém ganha nova infraestrutura e um novo ponto turístico", enumerou.

O prefeito de Belém, Igor Normando, destacou que o conjunto de obras de infraestrutura entregues reafirma o compromisso do Estado de impulsionar o Pará no cenário mundial e consolidar Belém como a porta de entrada da Amazônia. "Belém recebeu o maior volume de obras e serviços da história. Tudo isso por causa daqueles que se prontificaram em fazer mais e fazer diferente", disse.

A cabeleireira Érica Matos, de 49 anos, que mora na Avenida Tamandaré, aprovou o espaço pet que foi construído no Parque Linear. "A gente tinha problemas de não ter um espaço para lazer com os nossos animais. Agora temos. Também temos quiosques próximos de casa. Vamos festejar aniversários aqui", planejou.

Reginaldo Leão mora há 40 anos próximo a Avenida Tamandaré. Tem a bicicleta como principal meio de transporte e foi um dos primeiros usuários da ciclofaixa construída no Parque Linear. "Não vamos mais dividir a via com os carros. Antes tínhamos de transitar bem ao lado da pista, muito próximo dos carros", atentou. "Também vou brincar com a minha cachorra no espaço pet", apontou.