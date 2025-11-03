Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Entregue pelo governo, Parque Linear da Nova Tamandaré beneficia mais de 100 mil pessoas em Belém

Projeto é mais um dos legados da realização da COP30 e contou com investimentos do Estado e BNDES

Agência Pará
fonte

Nova Tamandaré (Bruno Cecim / Ag.Pará)

Uma área de lazer com 1.400 metros de extensão, que vai beneficiar mais de 100 mil pessoas, foi entregue pelo governador Helder Barbalho e pela vice-governadora Hana Ghassan nesta segunda-feira (3), em Belém. O Parque Linear da Nova Tamandaré representa mais um legado relevante da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) na capital paraense. O equipamento moderniza uma das vias mais significativas da cidade, que também recebeu nova pavimentação e rede de esgoto.

Na ocasião o Governo do Pará também inaugurou o Terminal Hidroviário da Tamandaré que vai garantir mais conforto e segurança para os passageiros que fazem a travessia para as ilhas de Belém - como a do Combu, um dos destinos mais procurados aos finais de semana - e também para o município de Barcarena, na Região Metropolitana.

Para que a população pudesse contemplar o pôr do sol, o governador do Pará, Helder Barbalho, escolheu o final da tarde para realizar a cerimônia de entrega do Parque Linear da Nova Tamandaré. O chefe do Executivo Estadual ressaltou que a obra valoriza os imóveis da área. Ele percorreu o Parque Linear e o Terminal Hidroviário da Tamandaré, reforçando que se tratam de legados da Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas. 

"Trazer a COP30 para Belém antecipou um calendário de obras que levariam 10, 20 anos para acontecer. Em dois anos entregamos um conjunto de obras para melhorar Belém", comentou Helder Barbalho. "Quando terminar a COP temos de continuar trabalhando para que esse ritmo de obras não desacelere. Hoje estamos concluindo mais uma etapa de preparação de Belém para este grande evento", completou.

A vice-governadora Hana Ghassan destacou a importância do Parque Linear como um espaço de lazer para as famílias. "Estamos devolvendo uma nova cara para Belém. Estamos entregando um novo espaço de lazer para Belém. Vamos poder trazer os filhos, os pais. É um espaço para toda família", disse.

O Parque Linear oferece espaços de convivência e lazer, com quiosques, ciclovia, parque infantil, fonte interativa, parque pet, academia ao ar livre, anfiteatro e áreas para contemplação. O projeto abrange todas as nove quadras da Avenida Tamandaré, que receberam plantio e transplante de árvores.

Também foram instaladas novas comportas para o controle do fluxo das marés e, com isso, diminuir o risco de alagamentos.

O projeto foi executado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas, em parceria com o Governo Federal, por meio do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A construção gerou 420 empregos diretos.

O assessor do BNDES, Pedro Iootty, ressaltou que o projeto melhora a cidade para os moradores e é também uma opção turística para quem visitar Belém. "O BNDES acreditou no projeto que vai deixar um legado para milhares de pessoas. Estamos contribuindo para o desenvolvimento da região", disse.

Para o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), deputado Chicão, a conclusão de mais uma obra estruturante mostra o compromisso do governo em preparar Belém para um evento global como a COP30. "Esse foi um projeto que o Governo do Estado acreditou e fez acontecer. Parabenizo o governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan pela iniciativa. Belém ganha nova infraestrutura e um novo ponto turístico", enumerou.

O prefeito de Belém, Igor Normando, destacou que o conjunto de obras de infraestrutura entregues reafirma o compromisso do Estado de impulsionar o Pará no cenário mundial e consolidar Belém como a porta de entrada da Amazônia. "Belém recebeu o maior volume de obras e serviços da história. Tudo isso por causa daqueles que se prontificaram em fazer mais e fazer diferente", disse.

A cabeleireira Érica Matos, de 49 anos, que mora na Avenida Tamandaré, aprovou o espaço pet que foi construído no Parque Linear. "A gente tinha problemas de não ter um espaço para lazer com os nossos animais. Agora temos. Também temos quiosques próximos de casa. Vamos festejar aniversários aqui", planejou.

Reginaldo Leão mora há 40 anos próximo a Avenida Tamandaré. Tem a bicicleta como principal meio de transporte e foi um dos primeiros usuários da ciclofaixa construída no Parque Linear. "Não vamos mais dividir a via com os carros. Antes tínhamos de transitar bem ao lado da pista, muito próximo dos carros", atentou. "Também vou brincar com a minha cachorra no espaço pet", apontou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

nova tamandaré

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

LULA NO PARÁ

Lula visita comunidade quilombola Itacoã-Miri no Pará e anuncia crédito, assistência e mecanização

Presidente destacou a importância de ampliar e formular medidas que atendam às demandas das comunidades quilombolas e comemorou os avanços obtidos por meio dos programas sociais voltados a esses grupos.

03.11.25 17h24

FINADOS

Tradição noturna marca o Dia de Finados em Castanhal

Famílias escolhem a noite para visitar túmulos e renovar gestos de fé e lembrança nos cemitérios da cidade

02.11.25 18h22

Lula diz que anunciará criação de universidade indígena dia 17

02.11.25 15h13

lula no pará

Lula: 'prometo que vocês vão ter energia aqui na comunidade indígena Capixauã'

Lula e as ministras Sonia Guajajara e Marina Silva, respectivamente, além da presidente da Funai, Joenia Wapichana, participaram de roda de conversa com caciques do povo Kumaruara

02.11.25 14h08

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA adia início das inscrições do Processo Seletivo 2026; veja a nova data

Até o momento, a UFPA não informou se o cronograma das demais etapas do PS 2026 sofrerá alterações em decorrência do novo início das inscrições

24.10.25 19h38

PARÁ

UFPA anuncia data das inscrições para o Processo Seletivo 2026; saiba quando

Neste ano, estão sendo ofertadas sete mil e setenta e cinco (7.075) vagas de graduação, na modalidade presencial, e cento e noventa e duas (192) vagas adicionais, reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas em 192 cursos, nos doze campi da Universidade

20.10.25 18h05

investimento

Belém recebe, nesta terça-feira (4), obras da avenida Duque de Caxias

Obra melhora a mobilidade urbana, incentiva o lazer e reforça o legado da COP30 na capital paraense

03.11.25 21h43

GRADUAÇÃO

Confira o cronograma dos processos seletivos 2026 das universidades públicas do Pará

A pouco mais de um mês para o Enem, algumas universidades públicas que utilizam a nota da prova como critério de avaliação já definiram os cronogramas de seus processos seletivos

22.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda