Entrega da ponte sobre o Rio Alto Capim representa um salto para o progresso no nordeste paraense

Neste sábado (25), o Governo do Estado entrega oficialmente a ponte sobre o Rio Alto Capim, que conecta os municípios de Ipixuna do Pará e Paragominas, na região de integração do Rio Capim, nordeste do Pará. Com 590 metros de extensão, a obra representa um marco na infraestrutura do estado, promovendo melhorias significativas para a economia e a mobilidade regional.

A construção da ponte encerra décadas de espera por uma alternativa ao antigo sistema de travessia por balsa, que frequentemente gerava longas filas, atrasos e transtornos para quem dependia da via para transporte de cargas ou emergências. Agora, o fluxo rodoviário ganha mais agilidade, beneficiando especialmente setores como mineração, reflorestamento, agricultura e pecuária, pilares econômicos da região.

Compromisso com a infraestrutura

O secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, destacou a importância estratégica da obra para o desenvolvimento do Pará. “Essa ponte é muito mais do que uma estrutura de concreto. Ela representa conexão, desenvolvimento e uma resposta direta às necessidades da nossa população. Estamos entregando mais mobilidade, segurança e integração para a região do Rio Capim e para o estado como um todo”, afirmou o secretário.

A obra foi projetada utilizando o método de Balanço Sucessivo, que possibilitou a construção de grandes vãos de até 120 metros. Os pilares foram instalados estrategicamente nas margens do rio, preservando a navegação e garantindo mais estabilidade à estrutura.

Impacto na vida da população

Para quem faz o trajeto diariamente, a nova ponte já é motivo de comemoração. Fabrício dos Reis, motorista que percorre a região com frequência, destaca a praticidade que a ponte trará. “Essa nova ponte vai melhorar e muito a nossa vida aqui na região. Faço esse trajeto direto e antes a gente demorava muito para atravessar”, comemorou.

Outro motorista, Fábio Saraiva Filho, ressalta a segurança e rapidez proporcionadas pela obra. “Estávamos precisando dessa ponte. Aqui o fluxo é muito grande e as filas eram quilométricas para pegar a balsa. Agora a viagem é mais rápida e segura”, pontuou.

Para Ednaldo Lopes Faria, operador de motosserra, a ponte também significa independência em relação ao antigo sistema de travessia. “Antes, a gente dependia do horário da balsa, se tivesse algum imprevisto era muito ruim. Então a ponte chegou para trazer desenvolvimento para a nossa região e facilitar a nossa vida. Mais do que aprovado”, afirmou.

Com a entrega da ponte sobre o Rio Alto Capim, o Governo do Estado reafirma seu compromisso em promover desenvolvimento, mobilidade e qualidade de vida para os paraenses, transformando a realidade de milhares de famílias no nordeste do estado.