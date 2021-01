ENEM: psicóloga diz que controlar a ansiedade é fundamental

No domingo passado, dia 17, primeira data de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020), o Pará, em tendência nacional, registrou ausência expressiva de candidatos nos locais de prova. O Estado teve 166.146 (50,3%) de faltosos no Exame. Do total de 330.322 candidatos inscritos, 164.176 (49,7%0) compareceram aos locais de prova. Em 77 municípios paraenses, funcionaram 1.052 locais e 11.841 salas de provas.

Para os que continuam concorrendo e farão o segundo dia de provas neste domingo (24), a psicóloga Danielle Almeida diz que manter a calma é essencial. Na avaliação de Danielle, 2020 foi um ano tem atípico, por conta da pandemia da covid-19, provocando até a transferência das provas do Enem, de novembro para janeiro de 2020. Ela observa que muitas pessoas ficaram muito preocupadas, com receio se nos locais de provas se iria realmente respeitar os protocolos de um metro e meio de distância e se haveria o álcool em gel. Outro motivo de preocupação é o fato de que um cidadão, infectado pelo coronavírus, pode ser sintomático ou assintomático, ou seja, apresentar ou não sintomas da doença. Daí a necessidade de não se aglomerar cidadãos.

"Então, as pessoas ficaram realmente com medo. Claro que muitas pessoas também não se sentiram preparadas, porque, com relação à pandemia, os cursinhos deixaram de ter aulas presenciais, passaram a ter aulas online. Muitas pessoas não tiveram condições de acompanhar as aulas; porque por mais que você diga que tem internet no seu celular, mas a quantidade de dados, de horas que se utiliza para estar à frente seja de um celular, em uma vídeoaula, seja de um computador, não basta", pontua Danielle. Daí ser preciso uma boa internet, um local quieto, tranquilo, para se estudar.

Com o lockdown em Belém, as pessoas ficaram em casa, inclusive, famílias grandes. Com os espaços das casas praticamente ocupados simultaneamente e com situações de home-office, conversas paralelas, isso acabou dificultando a concentração dos estudantes.

Calma

Danielle Almeida observa que controlar a ansiedade é estrutural para quem pretender fazer uma boa prova. Os cursinhos orientam nesse sentido. Ocorre que a pandemia da covid-19 acaba inviabilizando muitas opções de lazer para os estudantes, como passear, sair com amigos, ir ao cinema, por exemplo. Esse cenário contribuiu para que candidatos desistissem de fazer as provas. "Mas são dois domingos. Então, quem foi no primeiro, vai ter um novo momento neste domingo, agora. Com a ansiedade, com a insegurança, com a preocupação. É claro que essas pessoas precisam ter esse cuidado; levar duas ou três máscaras, utilizar o álcool em gel, ter esse cuidado manter a distância nos locais de prova, se perceber algum colega tossindo, espirrando, que sinalize; as pessoas, hoje, estão muito em alerta. Cabe, então, nesse momeento tentar buscar essa calma; seja em uma oração, seja trabalhando a respiração, seja lembrando de uma música, seja tendo em mente o penseamento positivo para que faça a prova de uma forma tranquila", completa.

Na luta

Aos 19 anos de idade, Roni Pinheiro, concluiu o Ensino Médio em 2018, quando ingressou no Pré-Vestibular Municipal de Belém, onde estuda. Ele faz Enem para o curso de Medicina. "Eu fiz a prova do Enem 2020 no primeiro dia. Fazer essa prova nesse período pandemico foi muito difícil, devido à falta de preparação que muitos alunos de escolas públicas, como eu, tiveram. Tanto é que a prova de Humanas foi a considerada mais difícil, pois exigia do aluno um conhecimento mais aprofundado de cada assunto cobrado", afirma.

"Durante a prova, o clima estava muito tenso por medo do contágio, pois, mesmo o número de pessoas que faltaram na minha sala ser muito grande, a sala estava lotada", relata. Roni conta que levou quatro máscaras, álcool em gel. "Pratiquei o distanciamento social, porém, no momento da aplicação da prova, esse distanciamento ficou inviável de ser continuado, pois era um aluno no lado do outro em uma sala pequena", acrescenta.

Roni destaca estar mais tranquilo em relação ao segundo dia de prova. "Mesmo a minha dificuldade em matemática sendo muito grande, tenho fé em Deus que conseguirei uma boa média para ingressar no meu curso", finaliza. No dia 24, candidatos farão prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias.