Alter do Chão: Encontrada a madeira da barraca padrão desaparecida

O desaparecimento da barraca modelo construída na Ilha do Amor, em Alter do Chão, pela Associação Comercial e Empresarial de Santarém (ACES) ganhou um desfecho. ACES informou, por meio de nota, que nesta quinta-feira foi encontrada parte da madeira. De acordo com uma testemunha, o desmonte da barraca foi feito pelos moradores com a justificativa que a estrutura estava bastante danificada e apresentava riscos aos banhistas.

Um comunitário, que pediu para não ser identificado, relatou que a barraca estava muito deteriorada e causando transtornos aos frequentadores da praia. “Quando a barraca foi construída fizeram a promessa que as outras seriam feitas através de parcerias, mas isso não foi feito. Deixaram ela lá, e só pra um barraqueiro, embora ninguém tenha concordado. A barraca já estava muito deteriorada dando risco as pessoas, já tivemos alguns acidentes com crianças que ali brincavam e caíram”, contou.

A testemunha conta que a estrutura foi desmontada pela própria comunidade depois de analisar os riscos pela falta de manutenção, além de saberem o valor que seria necessário para recuperar a barraca. “Ainda trocamos a cobertura, mas faltava reparos e não tínhamos condições de arcar. Então desmontamos e levamos para o lado da construção próximo ao Corpo de Bombeiros”, disse.

A testemunha lamentou o desmonte. “Comunicamos o administrador de alter e já que ninguém quis se responsabilizar com o que restou da barraca, não houve outra saída”, concluiu.

Em nota, a ACES informou que parte da madeira encontrada será doada. "“Fomos informados por um associado que as peças estavam na orla, na esquina com a Travessa Antônio Alves. Após consenso entre os membros da Diretoria Executiva, a madeira será recolhida, avaliada e doada, em definitivo, para Escola Espírita Casa Kahena, que desenvolve atividades educativas e sociais na vila balneária”, destacou a nota.

De acordo com a Aces, o projeto da barraca teve um investimento R$ 45.760,90 e tinha como objetivo padronizar os empreendimentos turísticos, renovar o visual das 17 barracas, além de melhorar o atendimento aos visitantes na praia considerada uma das mais bonitas do Brasil.

Projeto de padronizar as barracas de Alter do Chão

Segundo a Aces, desde o princípio objetivo seria melhorar as condições de atendimento e fortalecer o setor de turismo na vila balneária, através da padronização das barraca. O projeto representaria uma importante estratégia de desenvolvimento sustentável para o município de Santarém.

A iniciativa foi fruto de diálogo com a comunidade para a padronização das barracas na Vila de Alter do Chão, para tentar encontrar investidores para patrocinio das obras, sem nenhum custo para os barraqueiros. A construção previa que as barracas tivessem água encanada, duas pias, balcão de metal, dois banheiros químicos, e posteriormente fossem abastecidas com energia solar.

No entanto, de acordo com a ACES, "a insegurança jurídica quanto ao uso da praia, já que a área está na jurisdição da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), impediu a continuação do projeto".