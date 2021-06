Encerrado o processo de avaliação pedagógica nos ensinos fundamental e médio

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), realiza a avaliação diagnóstica para melhorar o ensino público paraense. O objetivo da ação é analisar as habilidades dos alunos de séries terminais, 5º ano e 9º ano do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio.

Segundo a Seduc, a avaliação mais recente leva em consideração o ano de 2020 e o primeiro semestre de 2021 para diagnosticar as habilidades dos alunos. Após a aplicação de questionário das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, que pode ser impresso ou digital, enviado para o e-mail institucional dos alunos, as notas são lançadas e a Seduc cria relatórios de desempenho para cada turma e para cada aluno.

Esse resultado tende a norteaá o trabalho pedagógico focado em cada estudante. Deste modo, a Seduc está em fase de lançamento de resultados nas plataformas, etapa que vai até 2 de julho. Após o retorno das férias escolares, os professores receberão os relatórios de desempenho.

"Os alunos encerraram na sexta-feira, 25, a participação na avaliação que vai ajudar a diagnosticar as habilidades que eles têm desenvolvido nesse período de pandemia, de aula não presencial. Essa é mais uma ação que compõe o processo avaliativo e diagnóstico dos alunos da rede estadual e a nossa intenção é tornar esses resultados conhecidos pelos professores, para que possam dar atenção especial às habilidades menos desenvolvidas, e que precisam de uma maior atenção e intervenção pedagógica", explica Osvanilce Palheta coordenadora Estadual de Avaliação da pasta.