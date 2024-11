Emprego: 450 mil pessoas devem ter contratos temporários neste final de ano em todo o país

De acordo com dados da Asserttem (Associação Brasileira do Trabalho Temporário), o país vai gerar, neste último trimestre do ano, cerca de 450 mil vagas de empregos. Os setores que devem alavancar esses números são: indústria, com 45%, serviço, com 35% e comércio, com 15%.

Nos restaurantes de Belém, a movimentação para a contratação de temporários começa um pouco antes da média nacional. Na cidade, desde setembro, já é possível ver trabalhadores atuando nesta modalidade, como ocorre no restaurante Engenho

De acordo com Mateus Ribeiro, gerente do estabelecimento, a particularidade ocorre por conta do Círio, que ocorre no início de outubro, então no mês antes a empresa já começa a contratar temporários por conta do alto fluxo de clientes.

Engenho Dedé, em Belém. Foto: Divulgação

“Temos grandes eventos em sequência. Círio, Black Friday, final de ano. Precisamos contratar mais pessoas por conta da alta demanda. Sempre nos preparamos com antecedência”, afirma Mateus.

O gerente explica que a expectativa é aumentar em 15% o quadro de funcionários, com oportunidades em diversos setores dentro do restaurante.

“É um período de trabalho, mas também de avaliação. Em janeiro, sempre efetivamos funcionários que começam como temporários. Então, todos devem aproveitar esse momento como uma oportunidade”, finaliza Mateus.