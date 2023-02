Empreendedora se destaca com costura criativa

A costura entrou na vida da empreendedora Elba Patrícia Lameira de Souza, 37 anos, quando ainda era uma criança e fazia as roupas de suas bonecas com retalhos. “A mãe da minha melhor amiga era costureira e a gente sempre prestava muita atenção no que ela fazia e também pega os retalhos para afazer as roupinhas das nossas bonecas”, relembrou.

Então foi assim que iniciou o amor pelo mundo dos tecidos, linhas, agulhas e outros tipos de aviamentos que são os instrumentos para as criações da bolsas, malinhas, mochilas e tudo mais que faz parte da grife de costura criativa “Elbinha Pat”.

O trabalho desenvolvido pela empreendedora é conhecido como costura criativa que combina cores, estampas e diferentes tipos de tecido e tudo com muitos detalhes e perfeição. Uma verdadeira obra de arte.

Mas até Elbinha perceber que era mesmo a costura o seu ramo profissional ainda tentou vários outros caminhos. “Fiz cursos de cabelereira, estética e atendente de farmácia. Eu começava e não terminava nenhum. Em 2011 desisti e fui fazer cursinho e passei em Serviço Social, mas no final do mesmo ano eu fiz Enem e passei em Pedagogia e no concurso da prefeitura para servente. E foram cinco anos estudando e trabalhando”, contou.

O começo

A primeira máquina de costura foi um presente de casamento da vó do seu ex marido. Ela conseguiu adaptar um pedal eletrônico a máquina antiga de ferro e confeccionar as primeiras peças. “Comecei a fazer umas sacolinhas. E a primeira era muito feia. Eu desmanchei um vestido da minha sogra para fazer essa sacola. A minha tia tinha pedido para eu fazer uma assim só pra ela levar para igreja”, contou.

Depois das sacolinhas Elba Patrícia começou a confeccionar os biquínis para ela mesma e foi então que vieram os primeiros pedidos. “As pessoas começaram a gostar e a encomendar, depois confeccionei moda fitness e quando eu vi já estava conciliando faculdade com as encomendas e o trabalho. Precisei comprar uma máquina overlock pequena, mas nessa época eu já ficava em dúvida em que eu realmente queria. E já estava começando o ateliê”, explicou.

Elba conseguiu terminar a faculdade, mas não exerceu a profissão e ainda decidiu pedir a exoneração da prefeitura para mergulhar no que realmente a fazia mais feliz. A costura. “Foi em 2017 que eu pedi a exoneração e criei minhas páginas no Facebook, Instagram para divulgar o meu trabalho e tudo começou a crescer. Eu comecei a me dedicar a costura criativa e me encontrei. Hoje eu consigo me manter totalmente com as encomendas”, disse a empreendedora”

Planos futuros

O ateliê Elbinha Pat funciona na sala da casa da empreendedora, na vila do Apeú, mas o espaço está pequeno para o volume da produção atual. “é um projeto sair daqui e ir para um lugar bem amplo e também contratar uma ajudante”, disse.

A agenda da empreendedora abeta em janeiro já tem pedidos para quase três meses. “Tive muitas encomendas de mochilas e lancheiras escolares personalizadas. Para o começo do ano. A agenda já está aberta e estou com mais encomendas de bolsas, porta notebook e muito mais”, disse com orgulho Elba Patrícia.