Emocionada, Michelle Bolsonaro ora pelo Brasil em culto da bancada evangélica na Câmara

Durante um culto promovido pela Frente Parlamentar Evangélica em um plenário da Câmara, nesta quarta-feira, 4, a primeira-dama Michelle Bolsonaro se emocionou e de joelhos fez orações pedindo "avivamento" dos três poderes. A imagem da primeira dama ajoelhada e aos prantos foi amplamente compartilhada nas redes sociais nesta quarta.

Veja:

O pedido da esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL), que vai pleitear a reeleição, é uma referência a um processo de "despertar", no sentido religioso. Sob gritos de "aleluia" e "glória a Deus", a primeira dama pediu que Deus interceda pela "cura" do Brasil.



A oração da primeira-dama foi feita em um momento de confronto entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal (STF) após o indulto concedido por ele ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por incentivar atos contra a democracia. "Pai, estenda suas mãos para a nossa amada Nação. (...) Nós cremos numa geração santa, curada e restaurada pelo sangue de Jesus", pediu Michelle no culto com pregação do pastor Josué Valandro, da Igreja Batista Atitude, que ela frequenta.