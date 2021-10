VÍDEO: embarcação que transportava combustível explode e deixa feridos no Marajó

Uma embarcação que transportava combustível para a Prefeitura de Chaves, no Marajó (PA), explodiu nesta sexta-feira (8), no porto de Igarapé Miri, localizado no próprio município. Por enquanto, há o registro de que cinco pessoas ficaram feridas estemunhas afirmam algumas vítimas tiveram queimaduras de alto grau.

Outras embarcações também foram atingidas pelas chamas. Por meio de fotos e de um vídeo que circulam nas redes sociais, é possível ver muita fumaça e fogo cobrindo ao menos três barcos - um grande e dois de pequenos porte.

Um áudio também circula afirmando que alguns pacientes que sofreram queimaduras serão encaminhados para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua. O hospital ainda não se pronunciou. Uma mulher não identifcada comenta no áudio que já acionou o governador Helder Barbalho.

Nas redes sociais, o governador disse que recebeu a notícia do acidente. "Um tonel de combustível explodiu deixando cinco pessoas feridas, até o momento", comentou. "O gestor estadual disse que o Governo do Estado viabiliza um plano de emergência e socorro para dar suporte às vítimas, em parceria com o estado do Amapá.

O @GovernoPara , através da @SespaPara , já está viabilizando um plano de emergência e socorro para dar suporte às vítimas, em parceria com o estado do Amapá. Minha solidariedade a todas as vítimas e familiares! — Helder Barbalho (@helderbarbalho) October 8, 2021

A Prefeitura de Chaves confirmou a ocorrência sem dar muitos detalhes e informou que vai divulgar uma nota oficial ainda nesta sexta-feita. Acompanhe as atualizações desta reportagem para mais detalhes!