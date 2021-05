Embarcação naufraga em Salinópolis; informações dão conta de três desaparecidos

Uma embarcação de pequeno porte que teria saído da cidade de Vigia naufragou nesta segunda (17) em uma localidade conhecida como Ponta do Espadarte, em Salinópolis, nordeste do Pará. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra pescadores tentando amarrar a embarcação em algumas canoas para tirá-la do fundo.

Barco de pesca naufragou hoje após bater num banco de areia em Salinas, nordeste do Estado. #BreakingNews pic.twitter.com/PqL8aUqSq0 — JL2 - TV Liberal (@JL2edicao) May 17, 2021

Segundo nota do Corpo de Bombeiros e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, o acionamento ocorreu pela manhã e, ao chegarem no local, agentes do 13⁰ Grupamento encontraram apenas a embarcação encalhada.

Ainda de acordo com a nota, o Comando em Salinópolis foi informado no início da tarde que três pessoas estariam desaparecidas no naufrágio. A informação não chegou a ser confirmada pelos bombeiros.