Embarcação com porão cheio de água coloca passageiros em risco no município de Prainha

Viagem de embarcação é impedida no terminal hidroviário do município de Prainha após denúncias da tripulação de que um dos porões estava cheio de água. O navio deveria seguir para o município de Santarém no último domingo (21).

No vídeo, é possível ver o porão cheio de água sendo drenado por duas motobombas enquanto os passageiros aguardavam do lado de dentro da embarcação. Os PMs suspenderam a viagem e em seguida relataram o fato à Capitania Fluvial de Santarém.

Segundo o capitão Leonardo Dutra, Sub Comandante do 18° BPM, a embarcação estava pronta para seguir viagem quando os passageiros abordaram alguns PMs que estavam no terminal, para denunciar a situação. “A embarcação estava com uma certa inclinação e quando chegamos nela, determinamos que o comandante atracasse na beira da orla para os passageiros descerem em segurança. O proprietário tentou drenar a água por cerca de duas horas e não conseguiu. Ele foi informado que até que a capitania faça averiguação e vistoria a embarcação não poderia sair de onde estava”, disse.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota à Capitania Fluvial de Santarém sobre os procedimentos adotados nesse caso e aguarda o retorno.