Emaús arrecada equipamentos eletrônicos para ações de inclusão digital entre jovens, Belém

No próximo dia 24 de maio, será realizada a campanha “Vivendo o Presente, Projetando o Futuro: Cuidar do Meio Ambiente é Defender Crianças e Adolescentes”, que tem como objetivo arrecadar equipamentos eletrônicos usados para recondicionamento e uso em ações de inclusão digital voltadas a jovens em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa é promovida pelo Centro de Inclusão Digital (CID), do Movimento República de Emaús.

A ação também busca reduzir o descarte inadequado de lixo eletrônico e incentivar a responsabilidade socioambiental entre a população. Os equipamentos doados – como computadores, notebooks, monitores, teclados e datashows – serão reaproveitados em atividades de capacitação tecnológica, contribuindo para o acesso à educação digital e ao desenvolvimento de habilidades profissionais.

Serviço

A campanha será das 9h às 16h, em quatro pontos de coleta espalhados por Belém: Instituto Federal do Pará (IFPA – Campus Belém), na Av. Almirante Barroso, 1155 – Marco, Polo Joalheiro (Espaço São José Liberto), na Praça Amazonas – Cidade Velha, Parque Shopping Belém, na Av. Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde, CEDECA Emaús, na Rua Dom Romualdo de Seixas, 918 – Umarizal

A realização é do Centro de Inclusão Digital do Movimento República de Emaús, com apoio do Ministério Público do Estado do Pará e do Instituto Equatorial. A campanha também está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), reforçando o compromisso com a proteção ambiental e os direitos de crianças e adolescentes.

Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)