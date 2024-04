Em sete anos, Marinha registra 60 casos de escalpelamento no Pará

Dados da Marinha do Brasil apontam que em sete anos, 60 casos de escalpelamento foram registrados no Pará. Os casos, em sua maioria, tem as mulheres e crianças que vivem na região dos rios do Marajó como as principais vítimas. Para diminuir os casos e orientar a população para se prevenir, além de também oferecer outros serviços de saúde, o Ministério Público do Estado do Pará, em parceria com a Marinha do Brasil, realiza a Operação “Chance Para Todos”.

Segundo a Marinha, os registros de escalpelamento representam sete casos em 2018; 13 notificações em 2019; dez escalpelamentos em 2020; 15 casos do incidente em 2021; sete registros nos anos de 2022 e 2023; e um caso até o momento em 2024. Nos escalpelamentos, considerado uma lesão grave, os cabelos das vítimas entram em contato com o motor de uma embarcação. A força do motor puxa os cabelos, arrancando o couro cabeludo e, em alguns casos, outras partes do corpo.

Prevenção ao escalpelamento

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) realiza ações nas comunidades ribeirinhas do estado para orientar a população e evitar possíveis incidentes. Em 2024, já foram realizadas 11 palestras sobre prevenção ao escalpelamento em locais situados ao longo das vias navegáveis do Pará, com ênfase em municípios do Arquipélago do Marajó. Desde 2018, a CPAOR contabiliza a realização de 229 palestras, que alcançaram 18.632 ouvintes.

Além de palestras, ainda são instaladas, gratuitamente, coberturas de eixo de motor em embarcações de pequeno e grande porte pertencentes aos ribeirinhos. Desde 2018, já foram instalados 1.593 desses equipamentos. A cobertura do eixo do motor pode ser solicitada à Capitania dos Portos pelos telefones (91) 3218-3950 ou (91) 99114-9187.

Operação “Chance Para Todos”

Desde o dia 27 de março, até 9 de abril, militares da Marinha do Brasil realizam a primeira das quatro etapas previstas da Operação “Chance Para Todos”. A bordo do Navio-Auxiliar “Pará”, médicos e dentistas do Corpo de Saúde da Marinha, além de profissionais de instituições parceiras, oferecem atendimento às populações. Nas ações, os ribeirinhos podem realizar a emissão de documentos, atendimento médico e odontológico, oficinas de capacitação, além das palestras sobre prevenção de acidentes com escalpelamento.

Até o momento, os profissionais já passaram pelos municípios de Soure (28 e 29/03) e Ponta de Pedras (01 e 02/04). As próximas ações cívico-sociais ocorrem nos dias 04 e 05 de abril, no município de São Sebastião da Boa Vista. Já nos dias 08 e 09 de abril, os atendimentos serão realizados em Abaetetuba.