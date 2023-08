Vítimas de escalpelamento recebem cestas com hortifrútis doadas pela Ceasa

Um grupo de mulheres que faz parte da Organização Não Governamental dos Ribeirinhos Vítimas de Acidentes de Motor (Orvam) recebeu, na última terça-feira (29), cestas com hortifrútis orgânicos doadas pelos permissionários da Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa). A ação fez parte da programação alusiva ao Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento, celebrado na segunda-feira (28). A iniciativa integra o projeto “Banco de Alimentos” do Governo do Estado por meio de parceria com a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

Sandy Teles, 34 anos, moradora de Curralinho, sofreu o acidente no motor de uma embarcação quando ainda era uma menina de nove anos. Uma das beneficiadas da ação, ela disse sentir gratidão. “É muito triste pra gente ver o preconceito estampado no semblante de algumas pessoas. Isso dói bastante. Mas quando alguém lembra de nós com olhar de carinho, é muito importante e confortador. Esse apoio que vocês estão nos trazendo é sempre bem-vindo”, conta Sandy, emocionada.

A assistente social Alessandra Almeida, que faz parte da Orvam, relata que a entidade presta atendimento a 167 mulheres cadastradas, na faixa etária de 7 a 75 anos. “Desenvolvemos um trabalho social, dando encaminhamentos às redes de serviço, cursos através de parcerias, apoio psicológico e fazemos tudo o que estiver ao nosso alcance para minimizar o sofrimento causado por esse tipo de acidente trágico”, explica ela.

“Esse apoio da Ceasa chega para somar como mais uma forma de ajuda a elas, que ainda enfrentam tanta intolerância para serem absorvidas pelo mercado trabalho. Reinseri-las na sociedade é nosso grande desafio”, detalhou a assistente social.

O presidente da Ceasa, Raimundo Santos Júnior, lembrou a importância social do projeto desenvolvido, que já beneficiou centenas de famílias ao longo de seis meses de atendimento na Grande Belém. “O Banco de Alimentos atua na sustentabilidade, evitando o desperdício de toneladas de frutas, verduras e hortaliças que iam, literalmente, para o lixo, poluir o meio ambiente, quando podem mitigar a fome de quem precisa", frisa.

"Ao mesmo tempo em que possui o olhar social, da cidadania, doando esses produtos em condições de suprir a necessidade alimentar de tantas pessoas em situação de vulnerabilidade social, que, na maioria das vezes, não conseguem levar pra casa os nutrientes que essas cestas distribuídas contém”, completou o gestor.