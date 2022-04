Em Santarém, Rio Tapajós começa a dar sinais de baixa, mas autoridades mantém alerta

Na manhã desta segunda-feira (25) o nível do Rio Tapajós, em Santarém, oeste paraense, começou a apresentar sinais de baixa. O rio recuou 2 centímetros, chegando à marca de 7, 98 metros. A orla da cidade foi invadida pelas águas do Tapajós, há três dias, na ocasião estava 90 centímetros acima da cota de alerta, atingindo a marca de 8 metros.

A cheia desse ano prometia ser a maior já registrada nos últimos 13 anos no município. Dados captados pela régua da Agência Nacional das Águas (ANA), instalada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP) indicam que o nível do rio está sob o fenômeno conhecido como repiquete, que é a oscilação do volume das águas para cima e para baixo.

“De 13 anos para cá, esse foi o ano que o rio apresentou o maior volume para esse período, mas a gente entende que ele está sob um fenômeno conhecido como repiquete, que é oscilação para baixo e para cima do nível. Ele está oscilando uma média de 3 centímetros por dia. Sobe três e desce dois”, explicou o coordenador da defesa civil, Darlison Maia.

Apesar dos indícios de baixa, o coordenador enfatizou que o momento ainda é de alerta. “O período é cauteloso, e também preocupante, pois ainda temos os meses de abril e maio, que pode acontecer como em 2009 quando o rio atingiu no mês de maio a marca de 8,30 metros, maior volume já registrado, então tudo isso é um alerta para todos nós”, ponderou.

Ainda de acordo com a defesa civil, a intervenções já estão sendo feitas por parte do governo e município nas áreas afetadas pelo rio . “Para permitir que as pessoas continuem circulando nas áreas alagadas da orla da cidade, onde fica localizado o centro comercial, passarelas foram montadas, além da instalação de bombas de sucção”, relatou.

As fortes chuvas deste ano já deixaram um total de 119 famílias afetadas, e ainda está causando transtornos para quem precisa trafegar pelo centro comercial da cidade, pois tem que passar por marombas e em alguns trechos, molhar os pés ou desviar o caminho.

Cheias anteriores

A cota de alerta do nível do rio no município é de 7,10 metros. A maior cheia do Rio Tapajós ocorreu em 2009, quando alcançou a marca de 8,31m, no final do mês de maio. Ainda assim, 2022 superou o nível desse marco para o período de 22 de abril, estando com cotas superiores às de 2009 e 2014, anos em que alcançaram 7,82 m e 7,84, metros, respectivamente, no mesmo período.