Em Santarem, pacientes reclamam da demora no atendimento da USG 'Casinha do Papai Noel'

Em Santarém, no oeste do Pará, as pessoas que estão precisando de atendimento para tratar síndromes gripais estão passando por uma situação difícil, principalmente àquelas que chegam na Unidade de Síndrome Gripal (USG), instalada na antiga casa do 'Papai Noel' na praça São Sebastião. Hoje (25) parte da equipe precisou ficar afastada das atividades de trabalho por terem testado positivo para covid-19. Diante disso, a média de tempo em fila para atendimento, de acordo com pacientes, tem sido de mais de 3 horas.

Além da longa espera, a estrutura não oferece nenhum tipo de conforto, pois os doentes ficam expostos ao sol ou chuva. Na fila, a insatisfação era grande. Um paciente que não quis se identificar relatou que chegou para atendimento às 11h e só foi atendido às 16h.

“As pessoas que estão buscando atendimento tanto para síndrome gripal quanto para covid na Praça de São Sebastião estão tendo que enfrentar sol, chuva e mais riscos de contaminação pela quantidade de pessoas no local e pela falta de estrutura montada pela prefeitura.Alguém deve fazer alguma coisa por esse povo”, disse um paciente que não quis ser identificado.

Maria Ilda da Costa Pinto, também estava em busca de atendimento médico na “Casa do Papai Noel”, ela conta que chegou no espaço às 8h30 da manhã e até às 13h não havia entrado para ser avaliada.

“Cheguei aqui era umas 8h30, já são quase 13h. Acho que todo mundo está com um cansaço da gripe da febre, dor de cabeça, Aí a demora é mais cansativa. Esperar pela boa vontade deles. A gente precisa ficar na fila por mais de três horas para receber atendimento”, enfatizou.

O enfermeiro, Mateus Marinho, coordenador da Unidade Descentralizada, explica que o motivo da demora é a alta demanda do número de pessoas, que chega a mais de 400 acolhimentos diários, aliada a redução no quadro de profissionais. “Estamos em um momento muito crítico onde está superlotando as unidades. Temos três unidades, mas nós também estamos adoecendo. Existe uma demora no atendimento por conta de nossa equipe está adoecendo. Temos um quadro reduzido devido alguns estarem de atestado médico”, enfatizou,

A orientação do coordenador da Unidade é para só procurar atendimento após apresentação dos sintomas. “Vale enfatizar que só pessoas com síndromes gripais devem procurar atendimento aqui na Unidade. Se você vier sem sintomas, pode acabar adoecendo aqui”, disse.

Desde a inauguração da Unidade no dia 11 de janeiro, foram atendidos uma média de 450 pessoas diariamente, ontem (24) o número chegou a 825 atendimentos. “Ontem fizemos 293 testagens rápidas. Dessas, 206 testaram positivo. A demanda é muito grande. É importante que a população siga se cuidando”, finalizou.

Atendimentos em Santarém

Os pontos de atendimento para síndromes gripais funcionam nos prédios das Unidades de Saúde 24h da Nova República, localizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, próximo a praça do bairro; e do Santarenzinho, localizada na Avenida Tomé de Souza.

Os atendimentos funcionam de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. No local a equipe de profissionais atua com avaliação médica, notificação para monitoramento, dispensação de medicamentos, aferição de sinais vitais com orientação de prevenção e cuidados.