Em Santarém, obras da Policlínica alcançam 90% dos serviços concluídos

As obras da Policlínica de Santarém, no oeste do Pará, seguem avançando em ritmo acelerado. A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) informa que 90% dos serviços concluídos de construção estão concluídos na nova unidade de saúde.

Os trabalhos estão na fase de acabamento, com a pavimentação e drenagem de estacionamento; fechamento de muros e grades; iluminação e pintura; instalação de quadrilhas e louças; e climatização.

“A Policlínica traz 36 especialidades médicas, com toda a estrutura de imagem, com tomografia, ressonância e raio-X, diagnósticos para facilitar e agilizar os tratamentos. Também teremos o atendimento de pessoas com autismo, que chega também para ampliar os atendimentos. É mais um investimento no serviço de saúde pública nesta região, que vai beneficiar Santarém e todo o Baixo Amazonas”, ressaltou o governador Helder Barbalho, durante visita às obras da Policlínica, em outubro deste ano.

Responsável pela obra, o engenheiro Matheus Carvalho enfatizou os avanços da construção. "Estamos trabalhando na finalização de várias questões internas da obra. Concluímos o estacionamento, fizemos a rede de drenagem toda, além do arremate em vários pontos da Policlínica”, explicou.

VEJA MAIS

A nova Policlínica de Santarém ocupa uma área total de mais de 2 mil metros quadrados. O investimento do Estado ultrapassa R$ 25 milhões, e a previsão é de que a obra seja entregue em fevereiro de 2025.

Estrutura

O espaço terá setores de recepção; de atendimento ambulatorial; de diagnóstico, imagem e métodos gráficos; laboratórios e apoio técnico, além do Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista (Natea), com salas de acolhimento, atendimento, sala multiuso, consultórios e jardim sensorial.

A unidade vai garantir o conforto dos pacientes, com o cuidado e a atenção necessários para o atendimento e vai contar com profissionais médicos e de enfermagem, além da psiquiatria, educação física, psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.