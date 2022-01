Em Santarém, mutirão para testagem em massa da covid-19 inicia nesta quarta-feira (26)

A ação conjunta entre governo estadual e municipal vai oferecer testes para covid-19 em pelo menos seis pontos da cidade a partir desta quarta-feira (26). A ação deve se estender até o próximo domingo (30).

O critério para conseguir a testagem no mutirão é ter apresentado sintomas gripais nas últimas 48 horas. A Sespa disponibilizou aos Centros Regionais de Saúde, 74 mil testes.

Segundo Alberto Júnior, diretor do Laboratório Central, o resultado do teste é disponibilizado de 15 a 20 minutos. “Com isso, o Lacen pretende expandir o diagnóstico da Covid-19 em larga escala, a fim de monitorar a situação epidemiológica e direcionar os esforços na contenção da pandemia no Estado”, explicou.

Além de dois pontos disponibilizados pelo Governo do Pará, a Prefeitura de Santarém estendeu o serviço para outros quatro pontos espalhados pela cidade.

"A gente está disponibilizando para que vocês possam procura, independente de ter sintomas gripais ou não, quem tiver interesse, quem for em busca de fazer o teste, vamos estar nesse período de quarta-feira até domingo colocando à disposição da população para que você possa fazer o seu teste." - disse o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar.

Confira os pontos:

A equipe da Sespa, que fará os testes, será distribuída nos seguintes locais:

UEPA: Av. Plácido de Castro - Bairro Aparecida

26 a 29/01 (quarta a sábado)

Manhã: 8:30h às 11:30h

Noite: 18h às 21h

30/01 (domingo)

Manhã: 8:30h às 11:30h

URE: Alameda 33 - Bairro Aeroporto Velho

26 a 28/01 (quarta a sexta)

Tarde: 14h às 16h

29/01 (Sábado)

Manhã/Tarde: 9h às 15h

A Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar outros quatro pontos de testagem.

26 A 30/01 (quarta-feira a domingo)

Horário de 08h às 18h

Escola Maria Amália – Mapiri

Escola Padre Manoel Albuquerque – Santíssimo

Escola Joaquim Cavalcante – Santo André

Escola Borari – Alter do Chão