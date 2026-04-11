Em Santarém, jovem tapa buraco da BR-163 ao som de 'La isla bonita' e vídeo viraliza

O bom humor e o swing do técnico de enfermagem, Ezequiel Brito, ganharam a audiência da web nos últimos dias. O jovem decidiu ao som da música de Madonna, 'La isla bonita', tapar um enorme buraco na BR-163, em Santarém, no oeste do Pará, por conta próprio e o vídeo dele caiu nas graças dos internautas e viralizou. A rodovia liga Santarém à Cuiabá, no Mato Grosso.

Ezequiel utilizou um carrinho de mão para carregar a massa necessária para compactar o chão da estrada, que, segundo testemunhas, era um problema antigo na rodovia. Ele disse que um amigo o aconselhou a gravar o vídeo, mas ele não imaginou que a peça teria tanta audiência.

É possível acompanhar tudo que Ezequiel fez para tapar o burcado. Ele fez o serviço à noite e dança e brinca, ao lado do carrinho de mão. Antes de realizar esse serviço, o jovem já tinha se manifestado nas redes sociais para reclamar a falta de compromisso de políticos que não ajudam a melhorar as condições da rodovia, importante para a região.

Ezequiel destaca inclusive que o grande buraco poderia causar acidentes de trânsito graves no local. Ele também informou que costuma passar pela área diariamente, e já até testemunhou dois acidentes no setor que também é escuro.