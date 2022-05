Em Salinas, serviços de urbanização da orla e obras em muro de arrimo chegam a quase 60%

Quem acompanha os serviços na avenida Beira-Mar, em Salinópolis, nordeste do estado, já vê diferença na nova orla da cidade. É o que diz o morador Heitor José, que mora em uma casa de frente para o canteiro de obras.

"Antes, a água vinha aqui em cima, até chegava a entrar em algumas casas. Teve morador que precisou aumentar a frente da casa. A rua ficava toda suja. Agora não, a gente já vê que a água não sobe mais, e olha que a obra ainda nem foi concluída, mas já trouxe benefícios," comemora o morador.

O projeto de urbanização da orla e construção de um muro de arrimo em estaca metálica chega a quase 60%. A obra é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Obras Públicas (Sedop). Com as chuvas intensas, que superaram a previsão da meteorologia para o período, o cronograma de execução dos serviço sofreu ajustes, como esclarece Ruy Cabral, secretário da Sedop.

"Iremos acrescentar jornada de trabalho além da normalidade para que a gente possa recuperar parte desse tempo perdido. Até julho a obra deve estar bem avançada. É uma obra que, para nós, representa muito porque é um atrativo a mais para o município com suas belíssimas praias. Hoje, toda a parte de contenção e toda a parte de estaqueamento foram concluídas. Logo vamos receber a estrutura que deve sustentar toda a parte urbanística. Vamos ter academia ao livre, playground, barracas de vendas de comidas e produtos típicos, além de abrigar melhor os vendedores que sobrevivem do comércio local, para receber o turista com maior conforto para que ele se sinta em casa", explica o titular da Sedop.

O trecho que receberá os trabalhos tem uma extensão de aproximadamente 800 metros na linha da Praia do Maçarico, e uma área de urbanização em torno de 23 mil m². Os serviços abriram 100 vagas de emprego para moradores do município. Novas oportunidades ainda serão geradas com o avanço das obras.

"Eu estava precisando muito desse emprego. Estou aprendendo todos os dias com esse desafio. Daqui a um tempo, quando eu vier passear aqui, vou lembrar que fiz parte desse projeto", compartilha Cássia Nascimento, que ocupa da função de apontadora no canteiro de obras.

Proprietário de um restaurante e hospedaria na praia do Maçarico, o empresário Mesquita Junior saiu de Belém há um ano para investir em um dos balneários mais procurados do estado, especialmente no mês de julho. O município recebe, em média, mais de 200 mil visitantes nacionais e internacionais por ano, segundo a Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

"Isso aqui é o nosso cartão postal, nosso paraíso. Estamos ansiosos pela entrega total da obra. Se já vemos os resultados positivos agora, imagina quando estiver pronta. Vai potencializar o turismo, trazer mais segurança e confiança pra gente investir cada vez mais nos nossos negócios", enfatiza o comerciante.

A também comerciante Tânia Lima se mudou recentemente para Salinas, onde decidiu abrir um negócio. Ela lembra do que encontrou na praia assim que chegou na cidade.

"Olha, estava um caos! Agora está muito bonito, valorizado. Já tem muita gente já de olho, reformando suas casas, então a gente já vê os benefícios, sim", reforça a empresária.