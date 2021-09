Em Salinas, Círio de Nossa Senhora do Socorro emociona fieis

A quarta-feira (8) foi repleta de emoção e renovação da fé para moradores dos bairros do município de Salinópolis, no Nordeste do Pará, com a realização do Círio de Nossa Senhora do Socorro, em forma de carreata pelas ruas da cidade. O evento, presidido pelo pároco, padre Paulo Henrique Ribeiro dos Santos, ocorreu a partir das 16 horas e terminou com uma missa celebrada pelo bispo da Diocese de Castanhal, dom Carlo Verzeletti.

A Festividade de Nossa Senhora do Socorro começou em 30 de agosto, com a Descida do Glória na Igreja Matriz. Na terça-feira (7), fo realizada a Trasladação. A Imagem Peregrina da padroeira foi levada da Igreja Matriz até a Comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Vila de Coremas, na entrada de Salinas. No Círio de hoje (8), foi feito o trajeto inverso, com muita gente observando a passagem da imagem e dos veículos.

Ao longo da Festividade, a imagem percorreu comunidades, em eventos abordando o tema do Círio 2021: "Com Maria, digamos: o socorro vem do Senhor", relacionado aos desafios para a Humanidade, em especial, a pandemia da covid-19. Nesta quinta-feira (9), às 19 horas, ocorrerá a Subida da Imagem de Nossa Senhora do Socorro no altar da Igreja Matriz.