Em lote com mais 215,3 mil doses, Pará vai receber vacina da Janssen

O Pará vai receber, nesta quinta (24) e sexta-feira (25), mais 215.300 doses de vacinas contra a covid-19. Pela primeira vez, o estado receberá doses da vacina produzida pelo laboratório Janssen, do grupo Johnson & Johnson, aplicada em dose única. Também chegarão mais doses das vacinas Coronavac, produzida no Brasil, em parceria com o instituto Butantan, e da Pfizer. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho (MDB), em suas redes sociais. Veja:

Bora vacinar? Nesta quinta e sexta-feira estaremos recebendo mais 215.300 vacinas, para primeira e segunda dose. Então, prepara o braço e bora vacinar💉😁 pic.twitter.com/lw6FezgFEH — Helder Barbalho (@helderbarbalho) June 23, 2021

Do total de doses que o Pará vai receber, 139.250 chegam nesta quinta-feira (24), das quais 50.450 são da Janssen, que serão utilizadas para primeira e única dose, e 88.800 são da Coronavac, para primeira e segunda dose. Já na sexta-feira (25), chegarão mais 76.050 doses da Pfizer, sendo que todas serão utilizadas para primeira dose, de acordo com o calendário de cada município.

"Se vacine, fique atento e cuidado para não perder o calendário. Lembrando: tomar a primeira dose e tomar a segunda dose para completar a eficácia e se proteger. Use máscara, para juntos vencermos o coronavírus. Bora vacinar e torcer cada vez mais para que a vida prevaleça e a vida é a vacina", disse o governador.