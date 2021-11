Em Barcarena, nova estação pode tratar 432 mil litros de esgoto por dia

Com capacidade de tratar 432 mil litros de esgoto por dia, a nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Cabanos II) do município de Barcarena, no nordeste paraense, teve as obras concluídas e será inaugurada ainda neste semestre. Com investimento de mais de R$ 1 milhão, a estação vai beneficiar os moradores dos bairros Jardim Paraíso, Jardim Cabano e uma parte de Vila dos Cabanos, ampliando para 22% a cobertura de efluentes tratados.

O investimento foi anunciado pela concessionária Águas de São Francisco, responsável pelos serviços de água e tratamento de esgoto em Barcarena. Segundo a empresa, a nova estação vai garantir a preservação do meio ambiente, melhorias na qualidade de vida e saúde aos mais de oito mil moradores dessa área.

Segundo o gerente de operações da Águas de São Francisco, Renee Camara Chaveiro, após a inauguração, a operação será iniciada logo na sequência.

“Seguimos realizando investimentos por toda Barcarena. Nossa cidade vive um avanço em obras de melhorias em saneamento, com água tratada e de qualidade em nossas torneiras, bem como, a coleta e tratamento de esgoto. Em pouco tempo, será inaugurada a ETE Cabanos II, um investimento não só na preservação do meio ambiente, como também na valorização de imóvel, saúde e qualidade de vida para os moradores”, pontuou.

O tratamento dos efluentes na ETE Cabanos II será realizado pelo método RAFA - reator anaeróbio de fluxo ascendente- seguido de Reator Imhoff, que é uma tecnologia que confere eficiência na operação e requer menor utilização territorial quando comparado a estruturas tradicionais.

Tratamento de Esgoto

Os investimentos em esgotamento sanitário já alcançam 12 mil barcarenenses com a ETE Cabanos I, segundo a concessionária. A partir da entrega da ETE Cabanos II, serão 20 mil moradores com acesso ao esgoto tratado.

Além disso, já está em obras a ETE Pioneiros, cuja conclusão está prevista para primeiro semestre de 2022. Até lá, serão 35 mil moradores com saneamento em Barcarena.