Edital destina R$ 1,2 milhão para fortalecer creches na região Norte

A educação infantil é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de crianças, especialmente em contextos de vulnerabilidade social. Para fortalecer essa etapa de ensino, a Fundação Abrinq e a Fundação Salvador Arena lançaram o Edital 2025 do Programa Creche para Todas as Crianças, voltado para organizações da sociedade civil que atuam com creches nos municípios das regiões Norte e Nordeste.

Com um investimento superior a R$ 1,2 milhão, a iniciativa busca promover melhorias na infraestrutura das creches, capacitar profissionais da educação infantil e fornecer materiais pedagógicos que estimulem o aprendizado e o desenvolvimento das crianças. As inscrições estão abertas até as 08h59 do dia 3 de março de 2025 e podem ser feitas pelo link disponível no edital.

VEJA MAIS



As creches desempenham um papel fundamental para as famílias e comunidades, oferecendo um ambiente seguro e estimulante para as crianças. No entanto, muitas unidades enfrentam desafios estruturais e pedagógicos que impactam a qualidade do atendimento. O edital prevê que cada creche selecionada receba um aporte financeiro de R$ 60 mil para realizar reformas e adequações nos espaços educativos.

Além disso, a iniciativa oferecerá formações especializadas para os profissionais das creches, visando aprimorar práticas pedagógicas voltadas para o brincar, a leitura, o raciocínio lógico e o contato com a natureza. As unidades contempladas também receberão um acervo de livros, jogos e brinquedos, além de assessoramento técnico para gestores.

“Com este edital, que conta pelo quarto ano consecutivo com a parceria da Fundação Salvador Arena, reforçamos o nosso compromisso com a educação infantil, viabilizando melhorias nos espaços das creches e investindo na formação dos profissionais para garantir um atendimento de qualidade às crianças”, afirma Victor Graça, superintendente da Fundação Abrinq.

“Acreditamos que a educação infantil d​e qualidade é um dos pilares para a construção de um futuro mais justo e igualitário. Por isso, reforçamos nossa parceria com a Fundação Abrinq para apoiar creches nas regiões Norte e Nordeste, contribuindo para a melhoria dos espaços físicos e a capacitação dos profissionais que atuam na primeira infância. Nosso compromisso é proporcionar um espaço onde mais crianças tenham acesso a um ambiente seguro, estimulante e propício ao desenvolvimento integral”, conclui Sergio Loyola, gerente de Desenvolvimento e Promoção Social da Fundação Salvador Arena.