Domingo é o novo dia de publicação do caderno O Liberal Castanhal

Desde maio do ano passado o município de Castanhal, região nordeste do estado, conta com um caderno quinzenal exclusivo em O Liberal que traz as notícias locais. A próxima edição será a de número 20 e vem com muitas novidades e uma delas será a mudança do dia da semana em que será publicada. O caderno que saia às quintas-feiras passará a ser publicado aos domingos. O caderno de Castanhal faz parte do projeto de regionalização do jornal.

A edição quinzenal de notícias sobre o município que saía todas às quintas-feiras, passa para o domingo. (Divulgação)

O novo dia da publicação agradou aos leitores. O acadêmico de Direito Wewerton Kelvin de Lima é um leitor assíduo de O Liberal e achou a escolha do dia assertiva. “Domingo é um dia de mais relaxamento e sempre dá para ler com mais calma o jornal. No meu caso que trabalho e estudo durante a semana, o domingo é o meu dia de total lazer. Então agora não vou perder mais uma edição do caderno de Castanhal. Acho de grande importância termos um jornal tão respeitado como O Liberal falando de Castanhal”, disse o leitor.

Acadêmico de direito, Wewerton Kelvin de Lima, achou a escolha do dia assertiva (Patrícia Baía/ O Liberal)

Luana Jussara, empresária e advogada, também é leitora assídua de O Liberal e diz que aprendeu a gostar de ler o periódico com seu pai, o juiz Paulo Jussara, que já é falecido. “Cresci vendo meu pai lendo O Liberal, principalmente no domingo, e isso me marcou muito. Por isso tenho muito carinho pelo Liberal. Então vai ser ainda melhor ler o jornal que traz as notícias do nosso município aos domingos”, contou.

Luana Jussara: cresci vendo meu pai ler O Liberal, principalmente aos domingos, e isso me marcou muito (Patrícia Baía/ O Liberal)