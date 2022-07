É Pará Isso: Marajó tem paraíso tropical em meio à várzea amazônica; vídeo

A próxima aventura no arquipélago do Marajó é pelo balneário Paraíso Tropical. Ronny Silva (@ronny_silva_makeup) desta vez foi até um local especial do município de Muaná para mostrar esta linda paisagem, em meio à várzea típica da Amazônia. Uma opção incrível para o fim de semana deste verão que já iniciou com a temperatura nas alturas.

O balneário Paraíso Tropical fica em Mocajatuba, às margens do rio Cajuuba, um pouco afastado do centro da cidade. E basta entrar no local para se sentir de vez em outro tempo: bastante arborizado e com um paisagismo que respeita o espaço e se monta ao redor dos troncos, o clima no local é refrescante e convidativo para quem quer relaxar e aproveitar um bom dia de descanso.

O local possui um extenso deck de madeira, repleto de mesas, que se debruça sobre o rio, convidando o visitante para um mergulho. Para as crianças, há um espaço cercado, como uma piscina natural, garantindo a segurança no banho. O Paraíso Tropical é equipado com um restaurante e oferece atendimento nas mesas para os clientes. Uma das pedidas é o peixe frito com açaí e camarão, prato tradicional da cidade. E o melhor de tudo é que a entrada é gratuita e o local fica aberto de domingo a domingo.

O caminho para curtir um dia no Paraíso Tropical foi o tema do mais recente conteúdo de Ronny Silva (@ronny_silva_makeup) para as plataformas do Grupo Liberal. Ele foi um dos seis selecionados do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo vão mostrar em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado. As produções são divulgadas nas redes sociais de O Liberal (@oliberal) e estão disponíveis em OLiberal.com/e-para-isso.