É Pará Isso: conheça a história de Itaituba contada no museu Aracy Paraguassú

As mais inusitadas histórias de Itaituba podem ser conhecidas em um mesmo local: o Museu Municipal Aracy Paraguassú. O local, no centro da cidade, guarda fatos e curiosidades sobre este importante município do sudoeste paraense, muitos deles indisponíveis até na internet. Jeová Sousa (@jeovasousa) preparou um minitour com o mais surpreendente que o espaço abriga em suas 13 salas de visitação.

Você já ouviu falar de Mapinguari? Esta criatura lendária é descrita como uma preguiça gigante, que teria habitado o território de Brasil e Bolívia. Não há registro que comprove sua existência. O mais perto que se chega disso são os vestígios de uma preguiça de seis metros, encontrada em Itaituba. Esta é uma das peças que compõem o acervo do Museu Municipal Aracy Paraguassú, de Itaituba, local que conta a história do município com registros que não se encontram nem na internet.

Constituído de 13 salas de visitação, o museu também é riquíssimo em artefatos dos povos ancestrais Tapayus, que viviam no território banhado pelo rio Tapajós. São urnas funerárias, peças de cerâmica antropofórmicas, machadinhas e outros artefatos usados no dia a dia, para caça, de pesca e defesa do território. A variedade de lanças coletadas e expostas no local mostram um pouco desta sociedade. E até hoje, nas margens do rio Tapajós, é possível se deparar com verdadeiros sítios arqueológicos, muitos deles sendo ignorados pela população ou sumindo com o avanço da implantação de empreendimentos nestas áreas.

Na Sala de Música do local, é possível se deparar com uma obra especial: um disco em vinil de Raul Seixas com a música que o artista baiano compôs após uma turnê pelos garimpos de Itaituba na década de 1980. Os biógrafos de Raul Seixas Jotabê Medeiros e Carlos Minuano afirmam que a turnê rendeu a música “Banquete de Lixo”, presente no álbum Panela do Diabo.

No museu há ainda muito espaço para celebrar os artistas locais, com mais de 300 peças assinadas por pessoas que nasceram, ou se radicaram, no município.

O acervo do museu Aracy Paraguassú foi esmiuçado por Jeová Sousa (@jeovasousa) em sua mais recente aparição nas plataformas digitais do Grupo Liberal. Ele é um dos seis embaixadores do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo vão mostrar em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado.