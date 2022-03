Duas carretas colidem frontalmente na BR 010 em Paragominas

No começo da manhã desta terça-feira (15), duas carretas colidiram frontalmente na BR 010, na região do Transul, às proximidades do bairro Nagibão, em Paragominas, no sudeste do Pará. Testemunhas informaram que o motivo da causa do acidente seria a via que encontra-se cheia de buracos. Informações preliminares apontam que um dos motoristas tentou desviar de um buraco, mas ao realizar a manobra, acabou atingindo o outro veículo. Algumas pessoas ficaram feridas.

Após o acidente, uma das carretas que transportava substrato para plantas virou, espalhando a mercadoria pela pista. O outro veículo, de uma empresa de transporte, ficou com a parte da frente completamente destruída. Agentes de trânsito bloquearam o trecho para evitar mais acidentes e ambulâncias do Samu foram ao local para socorrer os feridos. As informações preliminares dão conta de que não houveram mortes.