Dom Carlos Verzeletti completa 75 anos e confirma envio da carta de renúncia ao papa

Nesta segunda-feira (8), o bispo da diocese de Castanhal, dom Carlos Verzeletti, completa 75 anos e confirmou que já enviou ao papa Leão XIV a carta de renúncia ao governo pastoral da diocese, conforme determina o Código de Direito Canônico. A data será marcada por uma missa especial em ação de graças, celebrada às 19h na Catedral Santa Maria Mãe de Deus, no município de Castanhal, no nordeste do Pará.

Celebração

A missa em homenagem ao aniversário será presidida pelo próprio dom Carlos e deve reunir fiéis, membros do clero e autoridades locais. O momento é considerado simbólico não apenas pelo marco etário, mas pela trajetória de quase 50 anos de ministério sacerdotal e 28 anos como bispo, sendo 20 deles à frente da diocese de Castanhal, criada em 2004.

Segundo a tradição da Igreja Católica, todos os bispos devem apresentar sua renúncia ao completar 75 anos, conforme o cânon 401 §1 do Código de Direito Canônico. A decisão de aceitar ou não a renúncia cabe ao papa, que pode prorrogar ou não o serviço do bispo conforme critérios pastorais e institucionais.

Renúncia confirmada

À reportagem de O Liberal, durante visita às obras do hospital ABBA (Associação Beneficente Bem Acompanhar), dom Carlos confirmou que a carta de renúncia foi escrita e enviada ao papa Leão XIV na semana passada.

“Sobre esse assunto, eu vou compartilhar com todos durante a missa que será realizada hoje às 19h. Escrevi a minha carta de renúncia ao papa e estou esperando a resposta. Ele irá nomear o novo bispo e até a chegada dele irei continuar à frente da Diocese de Castanhal. Não sei como será daqui para frente, mas falarei quais serão os planos logo mais. Ainda temos a Romaria de Castanhal e muitos outros projetos”, disse o bispo.

A renúncia episcopal não implica afastamento imediato. Mesmo após a entrega da carta, o bispo permanece em suas funções até que o papa decida sobre a sucessão. Enquanto isso, dom Carlos segue liderando as atividades da diocese de Castanhal.