Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Dom Carlos Verzeletti completa 75 anos e confirma envio da carta de renúncia ao papa

Bispo de Castanhal celebra aniversário nesta segunda-feira (8) e disse aguardar resposta do Vaticano após envio da carta na semana passada

Gabriel da Mota e Patrícia Baía
fonte

Dom Verzeletti foi ordenado padre aos 26 anos; desde 2005, pastoreia a diocese de Castanhal (Ivaldo Miranda / especial para O Liberal)

Nesta segunda-feira (8), o bispo da diocese de Castanhal, dom Carlos Verzeletti, completa 75 anos e confirmou que já enviou ao papa Leão XIV a carta de renúncia ao governo pastoral da diocese, conforme determina o Código de Direito Canônico. A data será marcada por uma missa especial em ação de graças, celebrada às 19h na Catedral Santa Maria Mãe de Deus, no município de Castanhal, no nordeste do Pará.

Celebração

A missa em homenagem ao aniversário será presidida pelo próprio dom Carlos e deve reunir fiéis, membros do clero e autoridades locais. O momento é considerado simbólico não apenas pelo marco etário, mas pela trajetória de quase 50 anos de ministério sacerdotal e 28 anos como bispo, sendo 20 deles à frente da diocese de Castanhal, criada em 2004.

Segundo a tradição da Igreja Católica, todos os bispos devem apresentar sua renúncia ao completar 75 anos, conforme o cânon 401 §1 do Código de Direito Canônico. A decisão de aceitar ou não a renúncia cabe ao papa, que pode prorrogar ou não o serviço do bispo conforme critérios pastorais e institucionais.

Renúncia confirmada

À reportagem de O Liberal, durante visita às obras do hospital ABBA (Associação Beneficente Bem Acompanhar), dom Carlos confirmou que a carta de renúncia foi escrita e enviada ao papa Leão XIV na semana passada.

“Sobre esse assunto, eu vou compartilhar com todos durante a missa que será realizada hoje às 19h. Escrevi a minha carta de renúncia ao papa e estou esperando a resposta. Ele irá nomear o novo bispo e até a chegada dele irei continuar à frente da Diocese de Castanhal. Não sei como será daqui para frente, mas falarei quais serão os planos logo mais. Ainda temos a Romaria de Castanhal e muitos outros projetos”, disse o bispo.

A renúncia episcopal não implica afastamento imediato. Mesmo após a entrega da carta, o bispo permanece em suas funções até que o papa decida sobre a sucessão. Enquanto isso, dom Carlos segue liderando as atividades da diocese de Castanhal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dom carlos verzeletti

diocese de castanhal

renúncia ao papa
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

EDUCAÇÃO

Dia Internacional da Alfabetização: no Pará, 3 mil estudantes estão retomando os estudos pelo EJA

O assunto ganha ainda mais destaque nesta segunda-feira (8), quando é celebrado o Dia Internacional da Alfabetização, data que reforça a importância do processo de alfabetizar nos primeiros anos da infância e lembra do combate ao analfabetismo na vida adulta

08.09.25 8h00

POLÍCIA

Em um ano, furto a veículos com o uso do 'Chapolin' sobe 70% no Pará

Esse dispositivo eletrônico, que é semelhante a um controle remoto, impede que os donos tranquem as portas dos carros, facilitando o franqueamento dos criminosos aos automóveis

06.09.25 17h00

MEMÓRIA

Morre aos 94 anos Carmen Vale, última testemunha histórica do ‘chupa-chupa’ em Colares

Moradora da comunidade do Ariri, agricultora ficou conhecida por relatar ataques misteriosos durante a Operação Prato, nos anos 1970

06.09.25 11h18

DESFILE

Estudantes de Castanhal participam de Desfile Escolar nas ruas dos bairros

Crianças e adolescentes participaram dos desfiles, exibindo trajes temáticos, cartazes educativos e faixas que exaltavam o amor à pátria

05.09.25 13h55

MAIS LIDAS EM PARÁ

INFRAESTRUTURA

Avenida Liberdade: entenda como a via deve mudar a mobilidade na Região Metropolitana de Belém

As obras da via já atingiram 65% de execução e têm previsão de conclusão para o fim deste semestre

07.09.25 10h30

MEMÓRIA

Morre aos 94 anos Carmen Vale, última testemunha histórica do ‘chupa-chupa’ em Colares

Moradora da comunidade do Ariri, agricultora ficou conhecida por relatar ataques misteriosos durante a Operação Prato, nos anos 1970

06.09.25 11h18

EDUCAÇÃO

Dia Internacional da Alfabetização: no Pará, 3 mil estudantes estão retomando os estudos pelo EJA

O assunto ganha ainda mais destaque nesta segunda-feira (8), quando é celebrado o Dia Internacional da Alfabetização, data que reforça a importância do processo de alfabetizar nos primeiros anos da infância e lembra do combate ao analfabetismo na vida adulta

08.09.25 8h00

PARÁ

Santa Maria das Barreiras, no sudoeste do Pará, recebe Justiça Itinerante do TRT-8

A partir desta segunda (8) até sexta (12) serão prestados atendimentos presenciais à população do município

07.09.25 14h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda