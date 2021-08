DNIT conclui obras e tapa cratera na BR-316 em Castanhal

O buraco gigante que se abriu no quilômetro 62, da rodovia BR-316, em Castanhal, está fechado. O trânsito foi interrompido no dia 14 de julho e foi liberado nesta segunda-feira (2). As obras foram conduzidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

As obras demandaram paciência de moradores e transeuntes do município, já que os serviços precisavam de rotas alternativas. Os trajetos usavam vias que costumeiramente não eram destinadas a tráfego mais pesado.

As expectativas iniciais eram de que somente em setembro as obras fossem finalizadas. No entanto, tudo já foi concluído e a sinalização deve ser refeita nos próximos dias. Há ainda outros serviços necessários, mas que não demandam mais a interdição da pista.