Distribuidora de energia elétrica suspende atendimento presencial em agências e postos no feriado
Durante o feriado, os clientes continuam contando com os canais de atendimento 24 horas, tanto pela central telefônica quanto pelas plataformas digitais (WhatsApp, site e aplicativo da distribuidora)
A Equatorial Pará comunicou que, devido ao feriado da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20), todas as agências de atendimento e os postos do programa E+ Reciclagem estarão fechados. O atendimento presencial será retomado normalmente na sexta-feira (21), em todo o estado.
Durante o feriado, os clientes continuam contando com os canais de atendimento 24 horas, tanto pela central telefônica quanto pelas plataformas digitais (WhatsApp, site e aplicativo da distribuidora). O gerente de Relacionamento com o Cliente, Leonardo da Mata, reforça que equipes técnicas permanecerão de plantão para assegurar o pleno funcionamento do sistema elétrico e responder a eventuais ocorrências. “Os clientes podem utilizar nossos canais digitais, sem sair de casa, para solicitar serviços e registrar demandas”, destaca.
Central de atendimento
A central funciona gratuitamente para todo o estado, pelo número 0800 091 0196, disponível em qualquer dia e horário. Para agilizar o atendimento, é fundamental informar o número da conta contrato, CPF ou CNPJ do titular cadastrado na Equatorial Pará.
Atendimento via WhatsApp – Clara
A assistente virtual Clara está disponível 24 horas no WhatsApp. Para utilizá-la, basta salvar o número (91) 3217-8200 no celular e enviar uma mensagem de texto. Entre os serviços oferecidos estão:
- Informar falta de energia;
- Solicitar religação;
- Consultar débitos;
- Emitir 2ª via da conta (para o titular);
- Gerar código de barras para pagamento.
Aplicativo Equatorial Energia
O aplicativo gratuito da Equatorial Energia pode ser baixado no Google Play (Android) e na Apple Store (iOS). Pelo app, é possível:
- Informar falta de energia;
- Consultar débitos;
- Emitir 2ª via da conta (para titulares);
- Gerar código de barras para pagamento (para não titulares).
Site da Equatorial Pará
O site www.equatorialenergia.com.br funciona como uma agência de atendimento online, oferecendo mais de 20 serviços e consultas. Além dos serviços disponíveis pelo WhatsApp e aplicativo, também é possível:
- Solicitar ligação nova;
- Solicitar troca de titularidade;
- Alterar a data de vencimento;
- Solicitar envio de fatura por e-mail.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA