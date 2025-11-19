Distribuidora de energia elétrica suspende atendimento presencial em agências e postos no feriado

A Equatorial Pará comunicou que, devido ao feriado da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20), todas as agências de atendimento e os postos do programa E+ Reciclagem estarão fechados. O atendimento presencial será retomado normalmente na sexta-feira (21), em todo o estado.

Durante o feriado, os clientes continuam contando com os canais de atendimento 24 horas, tanto pela central telefônica quanto pelas plataformas digitais (WhatsApp, site e aplicativo da distribuidora). O gerente de Relacionamento com o Cliente, Leonardo da Mata, reforça que equipes técnicas permanecerão de plantão para assegurar o pleno funcionamento do sistema elétrico e responder a eventuais ocorrências. “Os clientes podem utilizar nossos canais digitais, sem sair de casa, para solicitar serviços e registrar demandas”, destaca.

Central de atendimento

A central funciona gratuitamente para todo o estado, pelo número 0800 091 0196, disponível em qualquer dia e horário. Para agilizar o atendimento, é fundamental informar o número da conta contrato, CPF ou CNPJ do titular cadastrado na Equatorial Pará.

Atendimento via WhatsApp – Clara

A assistente virtual Clara está disponível 24 horas no WhatsApp. Para utilizá-la, basta salvar o número (91) 3217-8200 no celular e enviar uma mensagem de texto. Entre os serviços oferecidos estão:

Informar falta de energia;

Solicitar religação;

Consultar débitos;

Emitir 2ª via da conta (para o titular);

Gerar código de barras para pagamento.

Aplicativo Equatorial Energia

O aplicativo gratuito da Equatorial Energia pode ser baixado no Google Play (Android) e na Apple Store (iOS). Pelo app, é possível:

Informar falta de energia;

Consultar débitos;

Emitir 2ª via da conta (para titulares);

Gerar código de barras para pagamento (para não titulares).

Site da Equatorial Pará

O site www.equatorialenergia.com.br funciona como uma agência de atendimento online, oferecendo mais de 20 serviços e consultas. Além dos serviços disponíveis pelo WhatsApp e aplicativo, também é possível:

Solicitar ligação nova;

Solicitar troca de titularidade;

Alterar a data de vencimento;

Solicitar envio de fatura por e-mail.