Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Distribuidora de energia elétrica suspende atendimento presencial em agências e postos no feriado

Durante o feriado, os clientes continuam contando com os canais de atendimento 24 horas, tanto pela central telefônica quanto pelas plataformas digitais (WhatsApp, site e aplicativo da distribuidora)

O Liberal
fonte

Distribuidora de energia elétrica suspende atendimento presencial em agências e postos no feriado. (Divulgação)

A Equatorial Pará comunicou que, devido ao feriado da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20), todas as agências de atendimento e os postos do programa E+ Reciclagem estarão fechados. O atendimento presencial será retomado normalmente na sexta-feira (21), em todo o estado.

Durante o feriado, os clientes continuam contando com os canais de atendimento 24 horas, tanto pela central telefônica quanto pelas plataformas digitais (WhatsApp, site e aplicativo da distribuidora). O gerente de Relacionamento com o Cliente, Leonardo da Mata, reforça que equipes técnicas permanecerão de plantão para assegurar o pleno funcionamento do sistema elétrico e responder a eventuais ocorrências. “Os clientes podem utilizar nossos canais digitais, sem sair de casa, para solicitar serviços e registrar demandas”, destaca.

Central de atendimento

A central funciona gratuitamente para todo o estado, pelo número 0800 091 0196, disponível em qualquer dia e horário. Para agilizar o atendimento, é fundamental informar o número da conta contrato, CPF ou CNPJ do titular cadastrado na Equatorial Pará.

Atendimento via WhatsApp – Clara

A assistente virtual Clara está disponível 24 horas no WhatsApp. Para utilizá-la, basta salvar o número (91) 3217-8200 no celular e enviar uma mensagem de texto. Entre os serviços oferecidos estão:

  • Informar falta de energia;
  • Solicitar religação;
  • Consultar débitos;
  • Emitir 2ª via da conta (para o titular);
  • Gerar código de barras para pagamento.

Aplicativo Equatorial Energia

O aplicativo gratuito da Equatorial Energia pode ser baixado no Google Play (Android) e na Apple Store (iOS). Pelo app, é possível:

  • Informar falta de energia;
  • Consultar débitos;
  • Emitir 2ª via da conta (para titulares);
  • Gerar código de barras para pagamento (para não titulares).

Site da Equatorial Pará

O site www.equatorialenergia.com.br funciona como uma agência de atendimento online, oferecendo mais de 20 serviços e consultas. Além dos serviços disponíveis pelo WhatsApp e aplicativo, também é possível:

  • Solicitar ligação nova;
  • Solicitar troca de titularidade;
  • Alterar a data de vencimento;
  • Solicitar envio de fatura por e-mail.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

feriado

consciência negra

equatorial energia
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

segurança pública

Pará alcança redução histórica de 74% em roubos em outubro de 2025

Outubro de 2025 registra o melhor desempenho mensal na série histórica, desde 2010

20.11.25 22h45

ALIMENTO

Barcarena é premiada no ‘Brasil Sem Fome’ 2025

O município foi premiada na categoria “Boas Práticas de Combate à Fome e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional”

19.11.25 13h24

COP 30

Pará consolida protagonismo na bioeconomia e puxa agenda da Amazônia, diz diretor da Natura

Representante da empresa de cosméticos destaca potencial oculto da floresta, força das comunidades e desafios de escala para transformar ativos em riqueza

19.11.25 9h35

NO 'EMBALO' DA COP

Símbolo centenário da cultura amazônica, redes conquistam público nos espaços da COP 30 em Belém

Item indispensável nas casas paraenses, as redes conquistaram espaço nos novos ambientes de Belém e também o coração de quem passa por eles

18.11.25 8h10

MAIS LIDAS EM PARÁ

OPORTUNIDADE

Adepará abre inscrições para novo PSS com salários de até R$ 2,7 mil; veja como participar

Cadastro segue até 19 de novembro no Sipros; seleção oferece oito vagas em níveis superior, médio e fundamental

17.11.25 20h56

VESTIBULAR

UFPA abre inscrições para o Processo Seletivo 2026; veja como participar

As inscrições encerram às 17h do dia 17 de dezembro de 2025

12.11.25 8h47

pss

Fasepa abre processo seletivo para auxiliar de enfermagem em Belém; saiba como participar

Inscrições gratuitas vão de 17 a 18 de novembro pelo site Sipros; são 7 vagas de nível médio para a Região Metropolitana de Belém

16.11.25 17h56

PARÁ

Caso ocorrido no sul da Bahia ganhou repercussão, advogado explica direitos garantidos pelo CDC

A publicação relata que, apenas após a chegada dos policiais, o estabelecimento concordou em vender o item pelo valor da etiqueta. 

17.11.25 20h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda