Diretoria da Festa de Nazaré pretende realizar Círio presencial em 2022

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), cujos membros foram empossados na noite desta sexta-feira (10), tem a disposição de realizar o Círio de Nazaré em 2022 de forma presencial. Essa intenção foi manifestada pelo diretor-coordenador da DFN, Antônio Salame, ao lado da esposa dele, Silvia Salame, durante a programação da posse dos casais da Diretoria, que começou com missa na Basílica Santuário de Nazaré, concelebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, e o pároco de Nazaré e reitor do Santuário, padre Francisco Cavalcante. Ao final da cerimônia litúrgica, os diretores tiraram foto no altar da Basílica Santuário, próximo da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré. Em seguida, dirigiram-se à Casa de Plácido para a cerimônia de posse.

Antônio Salame destacou que para a composição da Diretoria da Festa de Nazaré que atuará no biênio 2022 e 2023 foi considerada a caminhada pela vida de evangelização dos casais, bem como a experiência na realização do Círio (poucos membros foram substituídos) e o engajamento e disponibilidade dessas pessoas. "Motivados para realizar um Círio que, se Deus quiser, a gente vai voltar ao Círio tradicional, nas ruas, realizar aquele Círio próximo do povo; então, a gente quer fazer dessa forma, um Círio evangelizador, o mais próximo do povo possível, o mais parecido do Círio tradicional", afirmou Salame.

Sobre a participação das mulheres na Diretoria da Festa, Silvia Salame destacou não haver dúvida nesse sentido. "Nós todas acompanhamos Nossa Senhora, e a gente fortalece também os maridos, essa caminhada aqui na Diretoria, e juntos nós vamos até o final", ressaltou.

Antônio e Silvia Salame coordenarão ações da DFN pelos próximos dois anos (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Desafio

O principal desafio da DFN para a realização do Círio 2022 é superar a pandemia da covid-19,como frisou Antônio Salame. Ele disse que os membros da Diretoria e fiéis em geral estão todos em oração para se conseguir superar a crise sanitária, "e que Deus nos permita realizar o Círio nas ruas, próximo do povo, não sei se com a corda já, mas, realizar, colocar a Berlinda na rua, que a gente se aproxime da população, porque Círio é gente, Cristo gosta de gente, e se não for próximo das pessoas o Círio perde o sentido".

Acerca das metas da atual gestão da DFN, Salame pontuou que os diretores esperam realizar as 13 procissões da quadra nazarena. Já nesta segunda-feira (13), a atual Diretoria terá sua primeira reunião de trabalho, às 19 horas. no Centro Social de Nazaré. A DFN reúne 28 diretores temporários e 5 beneméritos.

Renovação

Para o arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, o fato de uma Diretoria que vai se renovando pouco a pouco é "um sinal de renovação da Igreja; a Igreja não para, a Igreja vai sempre adiante". Dom Alberto observou que a Diretoria toma posse agora para trabalhar o ano inteiro pelo Círio, de vez que esta festa maior dos paraenses não é só um evento religioso em outubro, mas "um grande acontecimento que influencia toda a vida da nossa Cidade de Belém e do Pará". Ele frisou que a posse da DFN tem o significado da participação das pessoas que atuam para a realização do Círio de Nazaré. São oito diretorias da DFN: Administrativo-Financeira, Decoração, Evangelização, Eventos, Marketing, Procissões, Engenharia e Patrimônio e Arraial e Arrecadação.

Integram o Conselho Consultivo: dom Alberto Taveira Corrêa; padre Francisco Cavalcante; padre José Ramos; Antônio Salame; Albano Martins e Roberto Corrêa. Padre Francisco, Antônio Salame e diretores beneméritos e executivos integram a Diretoria Colegiada. Como diretor administrativo-financeiro atua Antônio Salame; diretor de Arraial e Arrecadação, Sérgio Oliva Reis; diretor de Decoração, Pedro Hage; diretor de Engenharia e Patrimônio, Ronaldo Pinheiro; diretor de Evangelização, Jorge Xerfan Neto; diretor de Eventos, Ronaldo Gonzaga; diretor de Marketing, Oswaldo Mendes; diretor de Procissões, Antônio Sousa e mais diretores beneméritos.