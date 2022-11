Diabetes mellitus: qual a diferença do tipo 1 para o tipo 2; veja os sintomas e como prevenir

Diabetes é uma doença com muitas nuances e com dois tipos distintos. Há sinais específicos de cada um, ainda que os sintomas costumem ser muito semelhantes. A nutricionista Beatriz Garcia explica que o diabetes é uma síndrome metabólica multifatorial, decorrente da falta de insulina e/ou incapacidade da insulina de exercer seus efeitos metabólicos.

A insulina é o hormônio responsável por regular a glicose “açúcar” no sangue e assim garantir energia para o organismo. São diversos tipos de diabetes, no entanto os mais comuns são diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2.

O diabetes tipo 1 aparece geralmente na infância ou adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos também. A diferença do diabetes tipo 1 para o diabetes tipo 2 está no fato de que, no primeiro caso, ocorre redução ou falta de produção de insulina; já no segundo, o organismo desenvolve uma resistência à ação desse hormônio.

Sintomas e prevenção

A especialista conta que existem vários sintomas que envolvem o diabetes, mas dentre os mais destacados estão:

- Muita sede;

- Aumento do apetite;

- Vontade de urinar com frequência;

- Cansaço;

- Vista embaçada;

- Infecções frequentes de pele.

“A principal prevenção são as mudanças no estilo de vida, práticas de atividade física evitando o sedentarismo, manutenção e/ou controle do peso corporal através de uma alimentação saudável e hidratação adequada”, afirmou Beatriz.