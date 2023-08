Dia da Infância: o ato de brincar é um dos atos mais importantes na primeira infância

Hoje, 24 de agosto, é o Dia da Infância- a primeira fase da vida de qualquer ser humano, momento de cuidado e atenção às ações. O ato de brincar é um dos mais importantes para o desenvolvimento das crianças, pois o brincar estimula as descobertas em diferentes aspectos, que pode ser na libguagem e na socialização.

Elayne Nazaré de Souza Oliveira, pedagoga com especialização em psicopedagogia e Neuroeducação, explica que o Brincar é coisa séria, pois é por meio brincar que se incentiva às descobertas, tanto na linguagem quanto na socialização. "Estimular o desenvolvimento proporciona um benefício importante à saúde, ainda mais quando essa brincadeira envolve o psicossocial, pois você trabalha também o psicológico da criança", destaca.

O ato de ganhar, perder, emprestar, tirar como também a ação físíca está em torno do brincar, pois nessa ação também se trabalha todas as manifestações psicomotoras das crianças, garante a profissional. "É um conjunto em desenvolvimento, tanto a parte neurológica quanto a parte psicomotora, quanto a parte social. As relações interpessoais na brincadeira é de extrema importância. Ela está brincando, ela está socializando, ela está conhecendo os limites dela, os limites do outro. E assim na brincadeira vai expressando também o princípio da sua personalidade", pontua a pedagoga.

Diana Azêvedo, 35 anos, é mãe do Arthur, de 8 anos, e da Bela, de um ano, e sabe da importância de reservar um tempo do dia para proporcionar esse momento de brincadeira aos filhos. Ela mora próximo a Praça Brasil, no bairro do Umarizal e diz que se sente privilegiada em poder ir quase que diariamente ao logradorou para que os filhos possam socializar e se divertir ao lado de outras crianças.

"Eu trago os meus filhos aqui praticamente todos os dias, pois o Arthur é espectro autista e ele tem essa necessidade de liberar muita energia. E eu consigo ver o quanto é importante esse momento para a saúde dele, pois aqui ele corre, brinca, conversa com outras crianças e quando chega em casa ele fica bem, dorme melhor. A Bela estpa na fase de começar a andar e o espaço aqui amplo também é ótimo para essa fase dela", diz a mãe.

Sobre a infância, Elayne Nazaré de Souza Oliveira explica que se trata de uma etapa em desenvolvimento importante e que os pais e os responsáveis de um modo geral devem ficar atentos aos estímulos e também às mudanças que podem ocorrer nesse período. Ela acrescenta que é nessa fase que a criança está absorvendo estímulos externos do meio e está se desenvolvendo.

Promotora do MPPA fala da importância dos municípios cumprirem com o Marco Legal da Primeira Infância

A infância é prioridade absoluta determinada pelo artigo 227 da constituição federal. A Promotora de Justiça Mônica Freire, do Ministério Público do Estado do Pará, explica sobre a importância do cumprimento do Marco Legal da Primeira Infância, que se trata de uma legislação voltada à infância.

A promotora explica que diante de estudos neuropsicológicos, se observou que no âmbito da infância esse periodo incicial do nascimento de uma pessoa até os pimeiros anos de vida é decisivo para a formação do ser humano. "É preciso ter um olhar mais atento para a primeira infância. O investimento que o Estado pode fazer nessa fase da vida vai repercutir na vida toda", explica.

Nesse período da primeira infância deve ser assegurado o desenvolvimento no ponto de vista da educação, saúde e social. "No âmbito da saúde nós atentamos para o cumprimento do calendário vacinal. Na educação, a questão dos estímulos por meio de creches e educação infantil e o social é o envolvimento da família nessa atuação", acrescenta.

A região norte tem uma cobertura vacinal baixa. De acordo com dados do Ministério Público do Pará, no ano passado, a cobertura vacinal do Pará foi de apenas 33,38%. O Ministério Público por meio do Centro de Apoio de Apoio Operacional da Infância têm produzido material para fomentar os promotores de justiça com foco na primeira infância, mas também a sociedade de um modo geral.

Para implementar as políticas públicas voltadas ao público infantil, foi sancionado em 08 de março de 2016, a Lei n.º 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância), com princípios e diretrizes de ações direcionadas à crianças de 0 (zero) à 06 (seis) anos de idade.

O Dia da Infância

Data instituída no calendário brasileiro pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), buscando promover uma reflexão sobre a condição de vida das crianças em geral, bem como, incentivar o debate e a mobilização para garantir o acesso à direitos básicos de alimentação, moradia, formação social, educacional e de valores, a meninos e meninas em desenvolvimento.