Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Dia da Consciência Negra: Cedenpa reforça luta antirracista na Amazônia

No Pará, o Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará (Cedenpa), uma das mais antigas e atuantes organizações do movimento negro brasileiro, reforça que a data é um marco não apenas político, mas também espiritual e civilizatório.

Bruna Lima
fonte

O Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará (Cedenpa) é uma das mais antigas e atuantes organizações do movimento negro brasileiro (Foto: Ivan Duarte/ O Liberal)

No Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o Pará reafirma sua centralidade na luta antirracista na Amazônia. No estado, o Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará (Cedenpa), uma das mais antigas e atuantes organizações do movimento negro brasileiro, reforça que a data é um marco não apenas político, mas também espiritual e civilizatório.

VEJA MAIS:

image Dia da Consciência Negra: veja como será a programação na Grande Belém
Em Belém, o feriado será comemorado com ações políticas e culturais em diversos pontos da cidade

image Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol
Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte

“O 20 de novembro é o dia em que reafirmamos que a história do povo negro no Pará não começa na escravidão. Ela é feita de resistência, de territórios sagrados, de cultura e de luta”, afirma Mãe Juci D’Oyá, Iyalorixá do Ilê Omo Oyá Odé Axé Omi Dáa Ofùurufu, baiana de acarajé e ativista do Cedenpa.

Segundo Mãe Juci, a data simboliza a presença viva da população negra na Amazônia. “Somos trabalhadores, mães de santo, ribeirinhos, quilombolas, artistas, juventudes, intelectuais. É um dia de denúncia, mas também de afirmação da força e da dignidade do nosso povo”, destaca.

Conexão com os movimentos negros

Essa perspectiva reforça a conexão entre o 20 de novembro e a trajetória histórica dos movimentos negros no Pará e no Brasil. No estado, o Cedenpa acumula mais de quatro décadas de enfrentamento ao racismo institucional e de incidência na criação de políticas públicas. Nacionalmente, a data celebra a memória de Zumbi dos Palmares, Dandara e tantas lideranças apagadas pela história oficial.

“É a afirmação de que continuamos em marcha, das quebradas às universidades, dos terreiros aos quilombos”, destaca a ialorixá.

Com a realização da COP 30 em Belém ampliou a presença e a projeção das pautas do movimento negro da Amazônia no debate climático global. O Cedenpa participa de mesas, articulações e incidências com delegações nacionais e internacionais, levando um recado direto, não há solução climática possível sem justiça racial.

“Estamos reivindicando que quem protege a Amazônia todos os dias seja ouvido: comunidades tradicionais, quilombolas, povos de terreiro, juventudes e mulheres negras”, explica Mãe Juci. 

Discriminação no jogo do Remo x Avaí

O ano de 2025 também foi marcado por casos de discriminação racial no Pará, entre eles, o episódio de racismo envolvendo o jogo entre Remo e Avaí, amplamente denunciado e investigado. Para o Cedenpa, esses casos revelam a continuidade de um racismo estrutural que se tenta naturalizar.

“Quando esses episódios ganham repercussão, mostram aquilo que denunciamos há décadas, o Pará precisa de políticas efetivas, e não apenas campanhas simbólicas”, afirma Mãe Juci. Para ela, cada caso deve ser tratado com seriedade. “Cada caso exige resposta rápida, responsabilização e políticas que impeçam que se repitam”.

Para além do evento internacional, o movimento negro espera que governos, empresas e sociedade assumam compromissos concretos e permanentes.

“Espero ver compromissos verdadeiros com equidade racial, com a proteção de territórios sagrados, com o combate ao racismo ambiental”, destaca Mãe Juci. Ela também cobra responsabilidade socioambiental das empresas. “Que parem com o marketing e assumam ações reais”, pontua.

O legado esperado da COP 30, segundo o Cedenpa, é a institucionalização de políticas públicas que coloquem a justiça racial como eixo estruturante da agenda climática e do futuro da Amazônia.

Neste Dia da Consciência Negra, o Pará reafirma que a luta por igualdade racial não é apenas memória, mas construção cotidiana, nos terreiros, nas periferias, nas universidades, nas comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas.

Como resume Mãe Juci D’Oyá, “somos presença viva. Nossa história é feita de resistência e dignidade. O 20 de novembro é o dia em que lembramos isso ao mundo”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

consciência negra

dia da consciência negra

feriado da consciência negra
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

segurança pública

Pará alcança redução histórica de 74% em roubos em outubro de 2025

Outubro de 2025 registra o melhor desempenho mensal na série histórica, desde 2010

20.11.25 22h45

ALIMENTO

Barcarena é premiada no ‘Brasil Sem Fome’ 2025

O município foi premiada na categoria “Boas Práticas de Combate à Fome e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional”

19.11.25 13h24

COP 30

Pará consolida protagonismo na bioeconomia e puxa agenda da Amazônia, diz diretor da Natura

Representante da empresa de cosméticos destaca potencial oculto da floresta, força das comunidades e desafios de escala para transformar ativos em riqueza

19.11.25 9h35

NO 'EMBALO' DA COP

Símbolo centenário da cultura amazônica, redes conquistam público nos espaços da COP 30 em Belém

Item indispensável nas casas paraenses, as redes conquistaram espaço nos novos ambientes de Belém e também o coração de quem passa por eles

18.11.25 8h10

MAIS LIDAS EM PARÁ

OPORTUNIDADE

Adepará abre inscrições para novo PSS com salários de até R$ 2,7 mil; veja como participar

Cadastro segue até 19 de novembro no Sipros; seleção oferece oito vagas em níveis superior, médio e fundamental

17.11.25 20h56

VESTIBULAR

UFPA abre inscrições para o Processo Seletivo 2026; veja como participar

As inscrições encerram às 17h do dia 17 de dezembro de 2025

12.11.25 8h47

pss

Fasepa abre processo seletivo para auxiliar de enfermagem em Belém; saiba como participar

Inscrições gratuitas vão de 17 a 18 de novembro pelo site Sipros; são 7 vagas de nível médio para a Região Metropolitana de Belém

16.11.25 17h56

PARÁ

Caso ocorrido no sul da Bahia ganhou repercussão, advogado explica direitos garantidos pelo CDC

A publicação relata que, apenas após a chegada dos policiais, o estabelecimento concordou em vender o item pelo valor da etiqueta. 

17.11.25 20h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda