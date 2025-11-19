Capa Jornal Amazônia
Dia da Consciência Negra: veja como será a programação na Grande Belém

Em Belém, o feriado será comemorado com ações políticas e culturais em diversos pontos da cidade

O Liberal
fonte

A data foi escolhida por ser o dia da morte do líder negro Zumbi dos Palmares e busca fortalecer a luta por igualdade racial e a valorização da cultura afro-brasileira. (Foto: Reprodução | iSTOCK)

O Dia da Consciência Negra é celebrado em todo o território nacional nesta quinta-feira (20). A data foi escolhida por ser o dia da morte do líder negro Zumbi dos Palmares e busca fortalecer a luta por igualdade racial e a valorização da cultura afro-brasileira. Em Belém, o feriado será comemorado com ações políticas e culturais em diversos pontos da cidade.

O bairro da Terra Firme será cenário da Marcha da Periferia 2025, uma realização de movimentos, coletivos, partidos e organizações sociais. A manifestação deste ano traz o lema “Reparações pelo bem viver da periferia, pelo fim da violência policial e do racismo" e terá concentração a partir das 9h na Ponte do Tucunduba. O ato político e cultural será na praça Olavo Bilac, entre passagem Liberdade e rua São Domingos, na Terra Firme.

Confira as programações:

Marcha da Periferia 2025

Data: 20/11
Hora: a partir das 9h
Local: concentração na Ponte do Tucunduba e ato político e cultural na praça Olavo Bilac

Dia da Consciência Negra no XXI Tamborimbó

Data: 20/11
Hora: a partir das 14h
Local: ponto de cultura Acena - Associação Cultural e Esportiva dos Negros da Amazônia. Alameda Dezenove, nº 14, bairro Coqueiro, em Belém-PA

A programação conta com atrações culturais e shows com o Coletivo Tamborimbó, Banda ACena, convidados, entre outros grupos.

Roda de Negritude

Data: 20/11
Hora: 9h
Local: Praça da República

Cop das Baixadas

Data: 20/11

9h: Clima de Luta – Negritudes Amazônidas em Movimento
Roda de conversa, roda cultural e celebração da Consciência Negra
Local: Espaço EcoAmazônias (Rua Tamoios, Nº 624 – Jurunas)

9h: Mulheres em Marcha
Mobilização de Icoaraci rumo à Marcha Nacional de Mulheres Negras
Local: Espaço Chibé (Rua Coronel Juvêncio Sarmento, 733 - Cruzeiro/Icoaraci)

15h: Mobiliza, Icoaraci!
Descrição: Oficina de cartazes e estandarte com Glenda Beatriz
Local: Espaço Chibé (Rua Coronel Juvêncio Sarmento, 733 - Cruzeiro/Icoaraci)

Casa Dourada Psica

16h - 18h

Painel ‘Confluências negras pelo clima: diáspora, resistência e justiça climática

19h - 20h

Espetáculo - Os Falsos Carimbós apresentam: Sakidila - O pulso vivo de uma Amazônia negra e quilombola

20h - 21h

JAM Psica na Casa Dourada

Fundação Ford

A Fundação Ford convida para o evento “Afrodescendentes na luta por justiça climática: uma reunião da diáspora global”. O encontro abordará a inclusão da temática negra na agenda da COP30 e promoverá um debate sobre a liderança e as estratégias da diáspora global na busca por equidade climática. O evento será realizado em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.

Participantes:
- Mônica Oliveira (Coalizão Negra por Direitos)
- Cheryl Kwapong (Clima Diaspora)
- Helene Himmer (African Futures Lab)
- Thaynah Gutierrez (Geledés Instituto da Mulher Negra)
- Representante da Taproot Earth.

Data: 20/11
Hora: 10h às 12h
Local: Pavilhão da Fundação Ford – Zona Azul, COP 30. Evento aberto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
