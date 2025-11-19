Dia da Consciência Negra: veja como será a programação na Grande Belém
Em Belém, o feriado será comemorado com ações políticas e culturais em diversos pontos da cidade
O Dia da Consciência Negra é celebrado em todo o território nacional nesta quinta-feira (20). A data foi escolhida por ser o dia da morte do líder negro Zumbi dos Palmares e busca fortalecer a luta por igualdade racial e a valorização da cultura afro-brasileira. Em Belém, o feriado será comemorado com ações políticas e culturais em diversos pontos da cidade.
O bairro da Terra Firme será cenário da Marcha da Periferia 2025, uma realização de movimentos, coletivos, partidos e organizações sociais. A manifestação deste ano traz o lema “Reparações pelo bem viver da periferia, pelo fim da violência policial e do racismo" e terá concentração a partir das 9h na Ponte do Tucunduba. O ato político e cultural será na praça Olavo Bilac, entre passagem Liberdade e rua São Domingos, na Terra Firme.
Confira as programações:
Marcha da Periferia 2025
Data: 20/11
Hora: a partir das 9h
Local: concentração na Ponte do Tucunduba e ato político e cultural na praça Olavo Bilac
Dia da Consciência Negra no XXI Tamborimbó
Data: 20/11
Hora: a partir das 14h
Local: ponto de cultura Acena - Associação Cultural e Esportiva dos Negros da Amazônia. Alameda Dezenove, nº 14, bairro Coqueiro, em Belém-PA
A programação conta com atrações culturais e shows com o Coletivo Tamborimbó, Banda ACena, convidados, entre outros grupos.
Roda de Negritude
Data: 20/11
Hora: 9h
Local: Praça da República
Cop das Baixadas
Data: 20/11
9h: Clima de Luta – Negritudes Amazônidas em Movimento
Roda de conversa, roda cultural e celebração da Consciência Negra
Local: Espaço EcoAmazônias (Rua Tamoios, Nº 624 – Jurunas)
9h: Mulheres em Marcha
Mobilização de Icoaraci rumo à Marcha Nacional de Mulheres Negras
Local: Espaço Chibé (Rua Coronel Juvêncio Sarmento, 733 - Cruzeiro/Icoaraci)
15h: Mobiliza, Icoaraci!
Descrição: Oficina de cartazes e estandarte com Glenda Beatriz
Local: Espaço Chibé (Rua Coronel Juvêncio Sarmento, 733 - Cruzeiro/Icoaraci)
Casa Dourada Psica
16h - 18h
Painel ‘Confluências negras pelo clima: diáspora, resistência e justiça climática
19h - 20h
Espetáculo - Os Falsos Carimbós apresentam: Sakidila - O pulso vivo de uma Amazônia negra e quilombola
20h - 21h
JAM Psica na Casa Dourada
Fundação Ford
A Fundação Ford convida para o evento “Afrodescendentes na luta por justiça climática: uma reunião da diáspora global”. O encontro abordará a inclusão da temática negra na agenda da COP30 e promoverá um debate sobre a liderança e as estratégias da diáspora global na busca por equidade climática. O evento será realizado em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.
Participantes:
- Mônica Oliveira (Coalizão Negra por Direitos)
- Cheryl Kwapong (Clima Diaspora)
- Helene Himmer (African Futures Lab)
- Thaynah Gutierrez (Geledés Instituto da Mulher Negra)
- Representante da Taproot Earth.
Data: 20/11
Hora: 10h às 12h
Local: Pavilhão da Fundação Ford – Zona Azul, COP 30. Evento aberto.
