Campanha de vacinação contra a gripe segue até fevereiro no Pará

A cobertura da Campanha de Vacinação contra a Influenza no Pará está baixa e preocupa a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A imunização para crianças menores de seis anos, idosos e gestantes, populações vulneráveis ao vírus, foi prorrogada até 26 de fevereiro de 2026 em todos os municípios.

Até o momento, os números revelam que 146.763 crianças (22% de cobertura), 33.376 gestantes (38%) e 179.509 idosos (19%) foram vacinados. No total, foram 514.657 pessoas imunizadas em todo o estado.

A campanha, iniciada em 3 de novembro de 2025, não avança conforme o esperado, segundo Jaíra Ataíde, coordenadora estadual de Imunizações. 'Até o momento, foram vacinadas 514.657 pessoas, das quais 359.648 (20,48%) são dos grupos prioritários, sendo que a meta é vacinar 1.756.292 dessa população contra a doença', comentou.

Entenda a gripe e a vacina

A gripe é uma infecção viral que afeta pulmões, nariz e garganta, causada por diversos tipos de vírus. Os sintomas principais incluem febre, calafrios, dores musculares, tosse, congestão, coriza, dores de cabeça e fadiga.

A vacina, disponível nos postos de todo o Estado, protege contra os vírus Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. Jaíra Ataíde enfatizou que 'a vacina reduz o adoecimento, as complicações e os óbitos, por isso é fundamental que essas pessoas recebam a vacina atualizada'.

Apelo da Sespa e incentivo aos municípios

A coordenadora estadual fez um novo apelo aos gestores municipais de saúde. Ela pediu que reforcem as ações de microplanejamento para atingir quem não busca as unidades de saúde e ampliem a busca ativa em parceria com a sociedade civil.

Para estimular a adesão, a Sespa premiará com uma fantasia do personagem Zé Gotinha os cinco primeiros municípios que alcançarem o indicador de 90% de cobertura para idosos, crianças e gestantes até o fim da campanha em fevereiro de 2026.

Jaíra Ataíde também pediu que a população 'faça a sua parte e procure os postos de vacinação. Levem suas crianças, idosos, gestantes, para tomar a vacina, para que não corram risco de ter agravamento da doença'.

A campanha, com foco no inverno amazônico, está em vigor desde 2023, buscando garantir a imunização antes do período chuvoso.

Prevenção: medidas além da vacina

Além da vacina, é importante que a população adote precauções para evitar a disseminação da gripe, principalmente os grupos prioritários.

Cobrir o nariz e a boca com lenço de papel ao tossir ou espirrar e descartar o lenço no lixo após o uso.

Lavar as mãos com água e sabão após tossir ou espirrar.

Usar álcool em gel no caso de não haver disponibilidade de água e sabão.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Realizar a limpeza e desinfecção de ambientes.

Manter os ambientes ventilados.

Evitar aglomerações, locais fechados e mal ventilados e contato próximo com pessoas doentes.

Usar máscara cirúrgica se estiver com síndrome gripal ou fizer parte dos grupos prioritários.

Manter hidratação e alimentação saudável.